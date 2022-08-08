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Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW, 1/2"
    Арт. О00000004019
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)

      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW, 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004019
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		5
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Dewalt DCF 899 P2 предназначен для работ с высоконагруженным крепежом благодаря исключительно высокому значению крутящего момента в 950 Нм. Светодиодная подсветка ярко-белого цвета позволяет работать в условиях плохой освещённости. Надежные литий-ионные аккумуляторы емкостью 5 А*ч и напряжением 18 В имеют индикацию уровня заряда и долгий срок службы. Модель поставляется в чемодане.

        Преимущества

        • 3 скорости (0 - 400 / 1200 /1900 об/мин) - для разных задач
        • Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Функция реверса
        • Встроенная подсветка
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Индикация заряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного гайковерта Dewalt DCF 899 P2