Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)

Преимущества

3 скорости (0 - 400 / 1200 /1900 об/мин) - для разных задач

Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы

Функция реверса

Встроенная подсветка

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Индикация заряда

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного гайковерта Dewalt DCF 899 P2

Аккумуляторный гайковерт Dewalt DCF 899 P2 предназначен для работ с высоконагруженным крепежом благодаря исключительно высокому значению крутящего момента в 950 Нм. Светодиодная подсветка ярко-белого цвета позволяет работать в условиях плохой освещённости. Надежные литий-ионные аккумуляторы емкостью 5 А*ч и напряжением 18 В имеют индикацию уровня заряда и долгий срок службы. Модель поставляется в чемодане.