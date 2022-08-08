Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)

Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW, 1/2"
Арт. О00000004019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|5
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный гайковерт Dewalt DCF 899 P2 предназначен для работ с высоконагруженным крепежом благодаря исключительно высокому значению крутящего момента в 950 Нм. Светодиодная подсветка ярко-белого цвета позволяет работать в условиях плохой освещённости. Надежные литий-ионные аккумуляторы емкостью 5 А*ч и напряжением 18 В имеют индикацию уровня заряда и долгий срок службы. Модель поставляется в чемодане.
Преимущества
- 3 скорости (0 - 400 / 1200 /1900 об/мин) - для разных задач
- Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Функция реверса
- Встроенная подсветка
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Индикация заряда
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного гайковерта Dewalt DCF 899 P2