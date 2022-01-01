Автомобильные электрические гайковерты
Найдено: 26 товаров
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- 21 109 ₽29 090 ₽
- -7 981 ₽
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- 7 551 ₽8 390 ₽Аккумуляторный бесщеточный гайковерт Deko DKIS20 063-4035 (тип аккумулятора li-ion, вес 1,69 кг, электронная регулировка)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -839 ₽
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- 8 271 ₽8 960 ₽
- -689 ₽
- Персональная скидка
- 14 999 ₽Аккумуляторный ударный гайковерт Patriot BR 210Li 1/2 Professional 180301560 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный)Напряжение аккумулятора: 21 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Персональная скидка
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- Персональная скидка
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- 5 058 ₽5 620 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -562 ₽
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- 6 849 ₽7 290 ₽
- -441 ₽
- Персональная скидка
- 14 590 ₽Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 320 НмУдарный инструмент: Да
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- 15 990 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Персональная скидка
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- 6 599 ₽
- Персональная скидка
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- 8 540 ₽8 990 ₽Гайковерт Kress KU270.9 (бесщеточный, 20В, инструмент без аккумулятора и ЗУ, вес 1,7 кг, подсветка рабочей зоны)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 300 НмУдарный инструмент: Да
- -450 ₽
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- Нет в наличииГайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 250 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 447 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 250 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 339 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 450 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 250 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 338 НмУдарный инструмент: Да
Автомобильные электрические гайковерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 620 рублей до 67 220 рублей. В наличии более 21 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.