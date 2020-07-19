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Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
4.7
11
21 109 ₽
29 090 ₽
Сетевые гайковерты
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350
    Арт. Х1302195
    4.7
    11
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")

      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350

      • -7 981 ₽
      21 109 ₽
      29 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302195
      4.7
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		400
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      • -7 981 ₽
      21 109 ₽
      29 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Гайковерт электрический Макита TW0350 купить достоин каждый мастер. Инновационная модель TW 0350 справляется с демонтажом крепежных изделий, вне зависимости от материала изготовления, степени коррозии и повреждения метиза. Ударный гайковерт TW0350 относится к профессиональному классу инструментов, и обладает производительностью мотора 400 Ватт, благодаря чему он достигает частоты в две тысячи ударов. Его мощь не станет препятствием для долгой работы: Макита TW0350 гайковерт весит меньше трех килограмм, оснащен плотными накладками из резины, снижающими вибрационную отдачу, а реверсивная функция осуществляется нажатием клавиши пуска. Редуктор в закрытом положении, и защищен от внешней среды, что продлевает его срок службы. Гайковерт легко чистить, обслуживать и при необходимости производить замену основных деталей.

        Преимущества Makita TW0350:

        • Удобная форма рукояти
        • Защита от вибрации
        • Малый вес
        • Мощный двигатель
        • Большой ударный момент
        • Просто управляется и обслуживается
        • Долго служит

        Комплектация:

        • Гайковерт сетевой TW 0350 Makita
        • Торцовый ключ SW24
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Кейс