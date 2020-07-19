Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")

Гайковерт электрический Макита TW0350 купить достоин каждый мастер. Инновационная модель TW 0350 справляется с демонтажом крепежных изделий, вне зависимости от материала изготовления, степени коррозии и повреждения метиза. Ударный гайковерт TW0350 относится к профессиональному классу инструментов, и обладает производительностью мотора 400 Ватт, благодаря чему он достигает частоты в две тысячи ударов. Его мощь не станет препятствием для долгой работы: Макита TW0350 гайковерт весит меньше трех килограмм, оснащен плотными накладками из резины, снижающими вибрационную отдачу, а реверсивная функция осуществляется нажатием клавиши пуска. Редуктор в закрытом положении, и защищен от внешней среды, что продлевает его срок службы. Гайковерт легко чистить, обслуживать и при необходимости производить замену основных деталей.

Преимущества Makita TW0350:

Удобная форма рукояти

Защита от вибрации

Малый вес

Мощный двигатель

Большой ударный момент

Просто управляется и обслуживается

Долго служит

Комплектация: