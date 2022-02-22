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Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
4.8
5
47 990 ₽
59 040 ₽
Сетевые гайковерты
    Электрический ударный гайковерт Makita 6906
    Арт. Х106398
    4.8
    5
    Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
    Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
    Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
    Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
      Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
      Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
      Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)
      Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)

      Электрический ударный гайковерт Makita 6906

      • -11 050 ₽
      47 990 ₽
      59 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106398
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		850
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      • -11 050 ₽
      47 990 ₽
      59 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический ударный гайковерт Makita 6906 - инструмент для сверхтяжелых работ, этому способствует большой крутящий момент в 588 Нм. Дополнительная рукоятка может устанавливаться под любым углом на 3600, что облегчает работу оператора. Простая замена угольных щеток, так как они имеют внешний доступ.

        Преимущества

        • Высокий крутящий момент
        • Внешний доступ к угольным щеткам
        • Надежный
        • Двойная защитная изоляция
        • Размер крепежа при нормальном завинчивании: М16-М22; при усиленном завинчивании: М16-М20