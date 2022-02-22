Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)

Преимущества

Высокий крутящий момент

Внешний доступ к угольным щеткам

Надежный

Двойная защитная изоляция

Размер крепежа при нормальном завинчивании: М16-М22; при усиленном завинчивании: М16-М20

Электрический ударный гайковерт Makita 6906 - инструмент для сверхтяжелых работ, этому способствует большой крутящий момент в 588 Нм. Дополнительная рукоятка может устанавливаться под любым углом на 3600, что облегчает работу оператора. Простая замена угольных щеток, так как они имеют внешний доступ.