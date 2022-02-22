Электрический гайковерт для грузовых авто Makita 6906 (ударный, прямой, макс крутящий момент 600 Нм, вес 5 кг)

Электрический ударный гайковерт Makita 6906
Арт. Х106398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|850
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Наличие реверса
|Да
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- Электрический ударный гайковерт Makita 6906 - инструмент для сверхтяжелых работ, этому способствует большой крутящий момент в 588 Нм. Дополнительная рукоятка может устанавливаться под любым углом на 3600, что облегчает работу оператора. Простая замена угольных щеток, так как они имеют внешний доступ.
Преимущества
- Высокий крутящий момент
- Внешний доступ к угольным щеткам
- Надежный
- Двойная защитная изоляция
- Размер крепежа при нормальном завинчивании: М16-М22; при усиленном завинчивании: М16-М20