Аккумуляторный гайковерт Makita BTW 250 RFE - инструмент компактной конструкции. Это способствует удобной работе в труднодоступных местах. Подсветка рабочей зоны обеспечена фосфоресцирующим кольцом, которое находится на передней части корпуса. Электродвигатель является очень надежным, так как оснащен четыремя магнитами.



Преимущества