Гайковерт Makita BTW 250 RFE
Арт. Х1218714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Емкость аккумулятора, Ач
|3
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный гайковерт Makita BTW 250 RFE - инструмент компактной конструкции. Это способствует удобной работе в труднодоступных местах. Подсветка рабочей зоны обеспечена фосфоресцирующим кольцом, которое находится на передней части корпуса. Электродвигатель является очень надежным, так как оснащен четыремя магнитами.
Преимущества
- Легкий и компактный инструмент
- Эргономичный дизайн корпуса
- Электронная регулировка числа оборотов
- Мотор с 4-мя магнитами
- Двух ступенчатая передача
- Тормоз двигателя
- Реверс