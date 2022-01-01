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Гайковерт Makita BTW 250 RFE
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Makita BTW 250 RFE
    Арт. Х1218714
    Гайковерт Makita BTW 250 RFE
    Гайковерт Makita BTW 250 RFE
    Гайковерт Makita BTW 250 RFE
    Гайковерт Makita BTW 250 RFE
    Гайковерт Makita BTW 250 RFE
      Гайковерт Makita BTW 250 RFE
      Гайковерт Makita BTW 250 RFE
      Гайковерт Makita BTW 250 RFE
      Гайковерт Makita BTW 250 RFE
      Гайковерт Makita BTW 250 RFE

      Гайковерт Makita BTW 250 RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218714

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Емкость аккумулятора, Ач
      		3
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Makita BTW 250 RFE - инструмент компактной конструкции. Это способствует удобной работе в труднодоступных местах. Подсветка рабочей зоны обеспечена фосфоресцирующим кольцом, которое находится на передней части корпуса. Электродвигатель является очень надежным, так как оснащен четыремя магнитами.

        Преимущества 

        • Легкий и компактный инструмент
        • Эргономичный дизайн корпуса
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Мотор с 4-мя магнитами
        • Двух ступенчатая передача
        • Тормоз двигателя
        • Реверс