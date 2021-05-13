Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")

Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200
Арт. Х106391
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|380
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Наличие реверса
|Да
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Количество скоростей
|1
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Габариты, мм
|251х72х220
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- Ударный гайковерт Makita TW 0200 - инструмент с алюминиевым корпусом, что способствует более долгому сроку службы. Гайковерт оснащен электронной регулировкой числа оборотов, что обеспечивает точность работы. Компактные размеры инструмента позволяют работать в труднодоступных местах. Гайковерт защищен двойной изоляцией
Преимущества
- Высокая надежность
- Компактный размер
- Мягкая накладка на рукоятке
- Доступ к угольным щеткам
- Реверс
- Двойная защитная изоляция
- Регулировка числа оборотов
- Размер крепежа при нормальном завинчивании М10-М16, при усиленном завинчивании: М10-М12