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Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
4.3
6
17 472 ₽
25 340 ₽
Сетевые гайковерты
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200
    Арт. Х106391
    4.3
    6
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")

      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200

      • -7 868 ₽
      17 472 ₽
      25 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х106391
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Мощность, Вт
      		380
      Наличие реверса
      		Да
      Количество скоростей
      		1
      Габариты, мм
      		251х72х220
      Все характеристики
      • -7 868 ₽
      17 472 ₽
      25 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ударный гайковерт Makita TW 0200 - инструмент с алюминиевым корпусом, что способствует более долгому сроку службы. Гайковерт оснащен электронной регулировкой числа оборотов, что обеспечивает точность работы. Компактные размеры инструмента позволяют работать в труднодоступных местах. Гайковерт защищен двойной изоляцией

        Преимущества

        • Высокая надежность
        • Компактный размер
        • Мягкая накладка на рукоятке
        • Доступ к угольным щеткам
        • Реверс
        • Двойная защитная изоляция
        • Регулировка числа оборотов
        • Размер крепежа при нормальном завинчивании М10-М16, при усиленном завинчивании: М10-М12