Электрический ударный гайковерт Makita TW 0200 (макс крутящий момент 200 Нм, размер патрона 1/2")

Преимущества

Высокая надежность

Компактный размер

Мягкая накладка на рукоятке

Доступ к угольным щеткам

Реверс

Двойная защитная изоляция

Регулировка числа оборотов

Размер крепежа при нормальном завинчивании М10-М16, при усиленном завинчивании: М10-М12

Ударный гайковерт Makita TW 0200 - инструмент с алюминиевым корпусом, что способствует более долгому сроку службы. Гайковерт оснащен электронной регулировкой числа оборотов, что обеспечивает точность работы. Компактные размеры инструмента позволяют работать в труднодоступных местах. Гайковерт защищен двойной изоляцией