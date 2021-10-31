Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)

Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000
Арт. Х106396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1300
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Наличие реверса
|Да
- Электрический гайковерт Makita TW 1000 – это ручной инструмент, который используется для закручивания и откручивания крепежных элементов, в том числе прикипевших и заржавевших. Работает с резьбовыми соединениями типов М24-М30. На Makita 1000 цена оправдана достойными техническими параметрами: мощность электродвигателя составляет 1,3 кВт, что обеспечивает частоту ударов до 1500 в минуту.
Преимущества
- Алюминиевый корпус
- Режим реверса
- Поставляется с кейсом
- Размер крепежа при нормальном завинчивании: М24-М30, при усиленном завинчивании: М22-М24