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Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
4.0
4
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000
    Арт. Х106396
    4.0
    4
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
    Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)

      Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106396
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1300
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический гайковерт Makita TW 1000 – это ручной инструмент, который используется для закручивания и откручивания крепежных элементов, в том числе прикипевших и заржавевших. Работает с резьбовыми соединениями типов М24-М30. На Makita 1000 цена оправдана достойными техническими параметрами: мощность электродвигателя составляет 1,3 кВт, что обеспечивает частоту ударов до 1500 в минуту.

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус
        • Режим реверса
        • Поставляется с кейсом
        • Размер крепежа при нормальном завинчивании: М24-М30, при усиленном завинчивании: М22-М24