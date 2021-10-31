Электрический ударный гайковерт Makita TW 1000 (1400 оборотов/мин, вес 8 кг)

Преимущества

Алюминиевый корпус

Режим реверса

Поставляется с кейсом

Размер крепежа при нормальном завинчивании: М24-М30, при усиленном завинчивании: М22-М24

Электрический гайковерт Makita TW 1000 – это ручной инструмент, который используется для закручивания и откручивания крепежных элементов, в том числе прикипевших и заржавевших. Работает с резьбовыми соединениями типов М24-М30. На Makita 1000 цена оправдана достойными техническими параметрами: мощность электродвигателя составляет 1,3 кВт, что обеспечивает частоту ударов до 1500 в минуту.