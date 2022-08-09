Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
Арт. О00000032634
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|12
- Аккумуляторный субкомпактный импульсный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615 широко используется в автосервисах и шиномонтажных мастерских. Имеет компактные размеры, благодаря чему удобен при работе в труднодоступных местах. Хвостовик с фрикционным кольцом обеспечивает быструю смену головок. Бесщеточный двигатель POWERSTATE обладает высокой мощностью и производительностью. 4 режима Drive Control дают пользователю полный контроль над инструментом.
Преимущества
- До 339 Нм максимальный крутящий момент
- Лучший доступ в ограниченные пространства
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента
- Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки
- Гибкая аккумуляторная система: гайковерт работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами