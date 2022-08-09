Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615

Преимущества

До 339 Нм максимальный крутящий момент

Лучший доступ в ограниченные пространства

Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента

Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки

Гибкая аккумуляторная система: гайковерт работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами

Аккумуляторный субкомпактный импульсный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615 широко используется в автосервисах и шиномонтажных мастерских. Имеет компактные размеры, благодаря чему удобен при работе в труднодоступных местах. Хвостовик с фрикционным кольцом обеспечивает быструю смену головок. Бесщеточный двигатель POWERSTATE обладает высокой мощностью и производительностью. 4 режима Drive Control дают пользователю полный контроль над инструментом.