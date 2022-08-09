Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
    Арт. О00000032634
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615

      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032634
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный субкомпактный импульсный гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 FUEL 4933464615 широко используется в автосервисах и шиномонтажных мастерских. Имеет компактные размеры, благодаря чему удобен при работе в труднодоступных местах. Хвостовик с фрикционным кольцом обеспечивает быструю смену головок. Бесщеточный двигатель POWERSTATE обладает высокой мощностью и производительностью. 4 режима Drive Control дают пользователю полный контроль над инструментом.

        Преимущества

        • До 339 Нм максимальный крутящий момент
        • Лучший доступ в ограниченные пространства
        • Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
        • Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента
        • Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки
        • Гибкая аккумуляторная система: гайковерт работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами