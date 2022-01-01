Бесщеточные аккумуляторные гайковерты
Найдено: 22 товара
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- 4 752 ₽8 390 ₽Аккумуляторный бесщеточный гайковерт Deko DKIS20 063-4035 (тип аккумулятора li-ion, вес 1,69 кг, электронная регулировка)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -3 638 ₽
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- 6 795 ₽7 550 ₽Аккумуляторный ударный гайковерт Zitrek Crusher 20-Li 063-4077(бесщеточный, тип аккумулятора li-ion)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 200 НмУдарный инструмент: Да
- -755 ₽
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- 12 990 ₽Аккумуляторный ударный гайковерт Patriot BR 210Li 1/2 Professional 180301560 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный)Напряжение аккумулятора: 21 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
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- 32 222 ₽32 880 ₽Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWalt DCF899N (бесщеточный, аккумулятор li-ion, размер патрона 1/2 дюйма)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- -658 ₽
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- 5 395 ₽5 620 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -225 ₽
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- 14 298 ₽14 590 ₽Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 320 НмУдарный инструмент: Да
- -292 ₽
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- 8 990 ₽Гайковерт Kress KU270.9 (бесщеточный, 20В, инструмент без аккумулятора и ЗУ, вес 1,7 кг, подсветка рабочей зоны)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 300 НмУдарный инструмент: Да
- 21 840 ₽22 990 ₽Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 271 НмУдарный инструмент: Да
- -1 150 ₽
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- 11 990 ₽Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 300 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииГайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 180 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 447 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 300 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 339 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 200 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 200 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 200 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 338 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 339 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 210 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 мм
Бесщеточные аккумуляторные гайковерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 690 рублей до 28 263 рубля. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.