Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|280x60x70
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Наличие реверса
|Нет
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Угловой гайковерт FUBAG RW61 это портативный и практичный прибор, способный завинчивать и демонтировать гайки с места их крепления. Гайковерт с пневматическим принципом работы хорош тем, что не требует подключения к источникам питания. Это повышает и его мобильность, и эффективность. Ударная система инструмента с храповым механизмом, работающая без электричества, в отличие от шуруповертов, абсолютно безопасна, и при этом так же эффективна. Однако купить FUBAG RW61 будет полезно для работы в местах ограниченного пространства или плохой видимости, ведь помимо пользы, компактность - его основное достоинство. Плюсом служит и наличие реверсивного движения, что позволяет работать гайковертом в обоих направлениях и любой удобной для мастера рукой. Рекомендуемый размер подключаемого шланга для подачи воздуха к гайковерту составляет 6х8.
Преимущества пневмогайковерта FUBAG RW61:
- Не тратит электричество;
- Удобный;
- Не занимает много места;
- Имеет функцию реверса;
- Прочный и надежный.
Комплектация:
- Пневмогайковерт;
- Упаковка.