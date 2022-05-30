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Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
5.0
3
2 920 ₽
Пневматические трещотки
    Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
    Арт. X1663108
    5.0
    3
    Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
    Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
    Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
      Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
      Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
      Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107

      Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107

      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1663108
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		280x60x70
      Наличие реверса
      		Нет
      Все характеристики
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Угловой гайковерт FUBAG RW61 это портативный и практичный прибор, способный завинчивать и демонтировать гайки с места их крепления. Гайковерт с пневматическим принципом работы хорош тем, что не требует подключения к источникам питания. Это повышает и его мобильность, и эффективность. Ударная система инструмента с храповым механизмом, работающая без электричества, в отличие от шуруповертов, абсолютно безопасна, и при этом так же эффективна. Однако купить FUBAG RW61 будет полезно для работы в местах ограниченного пространства или плохой видимости, ведь помимо пользы, компактность - его основное достоинство. Плюсом служит и наличие реверсивного движения, что позволяет работать гайковертом в обоих направлениях и любой удобной для мастера рукой. Рекомендуемый размер подключаемого шланга для подачи воздуха к гайковерту составляет 6х8.

        Преимущества пневмогайковерта FUBAG RW61:

        • Не тратит электричество;
        • Удобный;
        • Не занимает много места;
        • Имеет функцию реверса;
        • Прочный и надежный.

        Комплектация:

        • Пневмогайковерт;
        • Упаковка.