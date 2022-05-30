Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107

Угловой гайковерт FUBAG RW61 это портативный и практичный прибор, способный завинчивать и демонтировать гайки с места их крепления. Гайковерт с пневматическим принципом работы хорош тем, что не требует подключения к источникам питания. Это повышает и его мобильность, и эффективность. Ударная система инструмента с храповым механизмом, работающая без электричества, в отличие от шуруповертов, абсолютно безопасна, и при этом так же эффективна. Однако купить FUBAG RW61 будет полезно для работы в местах ограниченного пространства или плохой видимости, ведь помимо пользы, компактность - его основное достоинство. Плюсом служит и наличие реверсивного движения, что позволяет работать гайковертом в обоих направлениях и любой удобной для мастера рукой. Рекомендуемый размер подключаемого шланга для подачи воздуха к гайковерту составляет 6х8.

Преимущества пневмогайковерта FUBAG RW61:

Не тратит электричество;

Удобный;

Не занимает много места;

Имеет функцию реверса;

Прочный и надежный.

Комплектация: