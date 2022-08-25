Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
Арт. fubag_1107
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|315x75x55
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Наличие реверса
|Нет
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Набор головок в комплекте
|Нет
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Наличие удара
|Нет
Угловой композитный гайковерт. Эргономичный, мощный для продолжительной, интенсивной работы. Удлиненная рукоятка имеет удобную для хвата форму. Резиновые накладки на рукоятке улучшают сцепление руки и корпуса, гасят вибрацию. 4-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны с удобным расположением под большой палец руки; корпус выполнен из композитного материала.