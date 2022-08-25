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Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
5.0
1
Найти аналог
Пневматические трещотки
    Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
    Арт. fubag_1107
    5.0
    1
    Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
    Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
    Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
    Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
      Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
      Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
      Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)
      Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)

      Пневмогайковерт угловой RWC 105 1/2 (105Нм_6_3бар_1/2_композит. корпус)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		315x75x55
      Наличие реверса
      		Нет
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Наличие удара
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Угловой композитный гайковерт. Эргономичный, мощный для продолжительной, интенсивной работы. Удлиненная рукоятка имеет удобную для хвата форму. Резиновые накладки на рукоятке улучшают сцепление руки и корпуса, гасят вибрацию. 4-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны с удобным расположением под большой палец руки; корпус выполнен из композитного материала.