Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C, вес 1,7 кг, производительность 0,7 л/мин

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Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C
Арт. О00000026752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.7
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- Краскораспылитель P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C служит для окрашивания небольших поверхностей. Его конструкция состоит из электродвигателя с компрессорным механизмом, подающим воздух к форсунке. Наличие специального регулятора позволяет изменять расход воздуха и распыляемого материала. Бачок краскораспылителя располагается снизу, что открывает лучший обзор рабочей области.
Преимущества
- Вместительный краскораспылительный бак
- Быстросъемный распылительный блок (SDS)
- Регулятор изменяет форму факела распыления
- Двойная изоляция для безопасной эксплуатации
- Малый вес P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C для комфортной и неутомительной работы
- За одиг рабочий цикл в несколько минут окрашивается до 4-х кв.м