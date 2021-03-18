Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C, вес 1,7 кг, производительность 0,7 л/мин

Преимущества

Вместительный краскораспылительный бак

Быстросъемный распылительный блок (SDS)

Регулятор изменяет форму факела распыления

Двойная изоляция для безопасной эксплуатации

Малый вес P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C для комфортной и неутомительной работы

За одиг рабочий цикл в несколько минут окрашивается до 4-х кв.м

Краскораспылитель P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C служит для окрашивания небольших поверхностей. Его конструкция состоит из электродвигателя с компрессорным механизмом, подающим воздух к форсунке. Наличие специального регулятора позволяет изменять расход воздуха и распыляемого материала. Бачок краскораспылителя располагается снизу, что открывает лучший обзор рабочей области.