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Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C, вес 1,7 кг, производительность 0,7 л/мин
5.0
1
3 599 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C
Арт. О00000026752
5.0
1
Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C, вес 1,7 кг, производительность 0,7 л/мин
  • Персональная скидка

Электрический краскопульт P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C

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3 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026752
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Вес, кг
1.7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскораспылитель P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C служит для окрашивания небольших поверхностей. Его конструкция состоит из электродвигателя с компрессорным механизмом, подающим воздух к форсунке. Наличие специального регулятора позволяет изменять расход воздуха и распыляемого материала. Бачок краскораспылителя располагается снизу, что открывает лучший обзор рабочей области.

    Преимущества

    • Вместительный краскораспылительный бак
    • Быстросъемный распылительный блок (SDS)
    • Регулятор изменяет форму факела распыления
    • Двойная изоляция для безопасной эксплуатации
    • Малый вес P.I.T. МАСТЕР PSG3020-C для комфортной и неутомительной работы
    • За одиг рабочий цикл в несколько минут окрашивается до 4-х кв.м