Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка

Преимущества

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Удобная рукоятка для комфортной работы

Набор бит в комплекте

Долгий срок службы DEKO DKS4FU-Li 063-4151

Простой в эксплуатации

Аккумуляторная отвертка DEKO DKS4FU-Li + набор инструментов 31 предмет 063-4151 предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов: винтов, болтов, шурупов, а также сверления небольших отверстий в древесине, пластике и подобных материалах. Реверс расширяет возможности инструмента и позволяет использовать его в том числе и для демонтажа резьбовых соединений. В комплект входит набор бит, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки. Благодаря небольшим размерам и весу с инструментом удобно работать долгое время.