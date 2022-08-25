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Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
5.0
1
1 197 ₽
1 415 ₽
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151
    Арт. О00000034975
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
    Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
    Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
    Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
    Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
      Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
      Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
      Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
      Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка
      Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка

      Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151

      • -218 ₽
      1 197 ₽
      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034975
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Напряжение аккумулятора, В
      		4
      Частота вращения, об/мин
      		220
      Все характеристики
      • -218 ₽
      1 197 ₽
      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка DEKO DKS4FU-Li + набор инструментов 31 предмет 063-4151 предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов: винтов, болтов, шурупов, а также сверления небольших отверстий в древесине, пластике и подобных материалах. Реверс расширяет возможности инструмента и позволяет использовать его в том числе и для демонтажа резьбовых соединений. В комплект входит набор бит, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки. Благодаря небольшим размерам и весу с инструментом удобно работать долгое время.

        Преимущества

        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная рукоятка для комфортной работы
        • Набор бит в комплекте
        • Долгий срок службы DEKO DKS4FU-Li 063-4151
        • Простой в эксплуатации