Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробка

Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151
Арт. О00000034975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Напряжение аккумулятора, В
|4
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Частота вращения, об/мин
|220
- Аккумуляторная отвертка DEKO DKS4FU-Li + набор инструментов 31 предмет 063-4151 предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов: винтов, болтов, шурупов, а также сверления небольших отверстий в древесине, пластике и подобных материалах. Реверс расширяет возможности инструмента и позволяет использовать его в том числе и для демонтажа резьбовых соединений. В комплект входит набор бит, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки. Благодаря небольшим размерам и весу с инструментом удобно работать долгое время.
Преимущества
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Удобная рукоятка для комфортной работы
- Набор бит в комплекте
- Долгий срок службы DEKO DKS4FU-Li 063-4151
- Простой в эксплуатации