Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0016 - благодаря светлой натуральной щетине совместима с абсолютно любыми типами лаков и красок. Имеет большую рабочую ширину, позволит легко и быстро справиться с обширным объемом работ. Ручка кисти изготовлена из древесины и покрыта защитным лаком. Металлический бандаж крепко зафиксирован при помощи заклепок.