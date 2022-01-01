Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм
Арт. О00000025645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|100
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0016 - благодаря светлой натуральной щетине совместима с абсолютно любыми типами лаков и красок. Имеет большую рабочую ширину, позволит легко и быстро справиться с обширным объемом работ. Ручка кисти изготовлена из древесины и покрыта защитным лаком. Металлический бандаж крепко зафиксирован при помощи заклепок.