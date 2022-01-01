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Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм
205 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм
    Арт. О00000025645
    Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм

      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025645

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0016 - благодаря светлой натуральной щетине совместима с абсолютно любыми типами лаков и красок. Имеет большую рабочую ширину, позволит легко и быстро справиться с обширным объемом работ. Ручка кисти изготовлена из древесины и покрыта защитным лаком. Металлический бандаж крепко зафиксирован при помощи заклепок.