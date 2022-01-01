Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть флейцевая Master Color 30-0121, 30 мм
115 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0121, 30 мм
    Арт. О00000025646
    Кисть флейцевая Master Color 30-0121, 30 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0121, 30 мм

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025646

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		30
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      170 ₽
      5.0
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
      50 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
      Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
      1 680 ₽
      5.0
      Кусачки диагональные Stanley 089861 "Fatmax" повышенной прочности
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      200 ₽
      5.0
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      Бокорезы Вихрь (160 мм, никелированные)
      310 ₽
      5.0
      Бокорезы Вихрь (160 мм, никелированные)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
      115 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0013, 50 мм
      80 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0013, 50 мм
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1222, 100-150 мм
      130 ₽
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1222, 100-150 мм
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
      646 ₽
      800 ₽
      5.0
      Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
      • -154 ₽
      Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
      240 ₽
      5.0
      Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0121 толщина 12мм, 70% ПБT / 30% светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, ширина 30мм МASTER COLOR 30-0121 предназначена для нанесения лакокрасочных материалов на водной основе. Сочетание искусственной и натуральной щетины обеспечивает легкость и удобство при работе с текучими составами. Изделие имеет удобную пластиковую ручку и нержавеющий обжим на заклепках.