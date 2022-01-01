Кисть флейцевая Master Color 30-0121, 30 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0121 толщина 12мм, 70% ПБT / 30% светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, ширина 30мм МASTER COLOR 30-0121 предназначена для нанесения лакокрасочных материалов на водной основе. Сочетание искусственной и натуральной щетины обеспечивает легкость и удобство при работе с текучими составами. Изделие имеет удобную пластиковую ручку и нержавеющий обжим на заклепках.