Кисть флейцевая Master Color 30-0231, 30 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0231 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - представляет собой ручной инструмент для малярных работ со смешанной щетиной из темного натурального и синтетического ворса. Станет надежным помощником при необходимости нанесения лазурей, пропиток, антисептиков и пр. Ручка кисти выполнена из пластика, обжим - из нержавеющей стали, который дополнительно зафиксирован на заклепки.