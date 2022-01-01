Кисть флейцевая Master Color 30-0231, 30 мм
Арт. О00000025650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|30
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0231 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - представляет собой ручной инструмент для малярных работ со смешанной щетиной из темного натурального и синтетического ворса. Станет надежным помощником при необходимости нанесения лазурей, пропиток, антисептиков и пр. Ручка кисти выполнена из пластика, обжим - из нержавеющей стали, который дополнительно зафиксирован на заклепки.