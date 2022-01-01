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Кисть флейцевая Master Color 30-0231, 30 мм
125 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0231, 30 мм
    Арт. О00000025650
    Кисть флейцевая Master Color 30-0231, 30 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0231, 30 мм

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025650

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		30
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0231 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - представляет собой ручной инструмент для малярных работ со смешанной щетиной из темного натурального и синтетического ворса. Станет надежным помощником при необходимости нанесения лазурей, пропиток, антисептиков и пр. Ручка кисти выполнена из пластика, обжим - из нержавеющей стали, который дополнительно зафиксирован на заклепки.