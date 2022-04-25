Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
Арт. X10192821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|нержавеющая сталь
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Материал бачка
|пластик
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- Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141 используется для финишной покраски поверхностей. Широко применяется в мебельном производстве, кузовном ремонте и т.д. Корпус инструмента выполнен из хромированного сплава алюминия, который является химически стойким, легким и прочным. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали.
Преимущества
- Пониженное потребление воздуха
- Корпус из хромированного сплава алюминия - для долгого срока службы
- Простое обслуживание
- Регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела
- Малый вес