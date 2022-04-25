Преимущества

Пониженное потребление воздуха

Корпус из хромированного сплава алюминия - для долгого срока службы

Простое обслуживание

Регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела

Малый вес

Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141 используется для финишной покраски поверхностей. Широко применяется в мебельном производстве, кузовном ремонте и т.д. Корпус инструмента выполнен из хромированного сплава алюминия, который является химически стойким, легким и прочным. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали.