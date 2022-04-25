Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
5.0
2
2 090 ₽
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
    Арт. X10192821
    5.0
    2
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
    Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141
      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141

      Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10192821
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		нержавеющая сталь
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      11 990 ₽
      5.0
      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      • Персональная скидка
      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
      2 090 ₽
      5.0
      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
      Удлиненный пневматический продувочный пистолет Fubag DGL 170/4 110122
      330 ₽
      5.0
      Удлиненный пневматический продувочный пистолет Fubag DGL 170/4 110122
      Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
      1 000 ₽
      5.0
      Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      360 ₽
      480 ₽
      4.7
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      • -120 ₽
      Компрессор масляный воздушный Fubag DC 320/50 CM2.5
      20 770 ₽
      5.0
      Компрессор масляный воздушный Fubag DC 320/50 CM2.5
      • Персональная скидка
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      445 ₽
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      Шланг Fubag 170105 (8x13 мм, 10 м)
      1 750 ₽
      5.0
      Шланг Fubag 170105 (8x13 мм, 10 м)
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      649 ₽
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      45 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Смотреть
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель Fubag G600/1.5 HVLP 110141 используется для финишной покраски поверхностей. Широко применяется в мебельном производстве, кузовном ремонте и т.д. Корпус инструмента выполнен из хромированного сплава алюминия, который является химически стойким, легким и прочным. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали. 

        Преимущества 

        • Пониженное потребление воздуха
        • Корпус из хромированного сплава алюминия - для долгого срока службы
        • Простое обслуживание
        • Регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела
        • Малый вес 