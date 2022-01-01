Набор кистей флейцевых Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.

Преимущества

Обе части надежно соединены между собой при помощи металлического бандажа

Изделия подходят для нанесения на различные поверхности любых типов лакокрасочных материалов

Набор из 3 флейцевых кистей с деревянными ручками: ширина 20, 25, 35мм, натуральная щетина, 55% топс МASTER COLOR 30-0502 - комплект малярного инструмента с деревянными обработанными рукоятками и светлым натуральным ворсом.