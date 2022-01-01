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Набор кистей флейцевых Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.
200 ₽
Наборы малярных кистей
    Набор кистей флейцевых Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.
    Арт. О00000033186
    Набор кистей флейцевых Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.

      Набор кистей флейцевых Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033186

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ширина, мм
      		35
      Длина, мм
      		190
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор из 3 флейцевых кистей с деревянными ручками: ширина 20, 25, 35мм, натуральная щетина, 55% топс МASTER COLOR 30-0502 - комплект малярного инструмента с деревянными обработанными рукоятками и светлым натуральным ворсом.

        Преимущества

        • Обе части надежно соединены между собой при помощи металлического бандажа
        • Изделия подходят для нанесения на различные поверхности любых типов лакокрасочных материалов