Набор кистей флейцевых Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.
Арт. О00000033186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ширина, мм
|35
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Длина, мм
|190
- Набор из 3 флейцевых кистей с деревянными ручками: ширина 20, 25, 35мм, натуральная щетина, 55% топс МASTER COLOR 30-0502 - комплект малярного инструмента с деревянными обработанными рукоятками и светлым натуральным ворсом.
Преимущества
- Обе части надежно соединены между собой при помощи металлического бандажа
- Изделия подходят для нанесения на различные поверхности любых типов лакокрасочных материалов