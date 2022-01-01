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Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
280 ₽
Макловицы (щетки малярные)
    Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
    Арт. О00000025657
    Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм

      Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025657

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		120
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Макловица Master Color 30-0583, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 120х30мм - широко используется для нанесения грунтовок и вододисперсионных красок на различные поверхности при отделке помещений. Изделие состоит из трех частей: светлого смешанного ворса, нержавеющего бандажа и пластиковой рукоятки.