Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм

Макловица Master Color 30-0583, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 120х30мм - широко используется для нанесения грунтовок и вододисперсионных красок на различные поверхности при отделке помещений. Изделие состоит из трех частей: светлого смешанного ворса, нержавеющего бандажа и пластиковой рукоятки.