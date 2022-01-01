Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
Арт. О00000025657
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|макловица
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Ширина, мм
|120
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- Макловица Master Color 30-0583, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 120х30мм - широко используется для нанесения грунтовок и вододисперсионных красок на различные поверхности при отделке помещений. Изделие состоит из трех частей: светлого смешанного ворса, нержавеющего бандажа и пластиковой рукоятки.