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Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм
270 ₽
Макловицы (щетки малярные)
    Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм
    Арт. О00000025655
    Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм
    Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм
      Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм
      Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм

      Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025655

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		170
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Макловица Master Color 30-0562 деревянная основа, пластиковая ручка, ПЭТ-щетина, 170х70мм - малярный ручной инструмент для нанесения клея на обои и стены, нанесения грунтовки, беления стен и потолков, пропитки деревянных поверхностей морилкой и мн. др. Изделие имеет удобную пластиковую ручку, синтетическую щетину и деревянную основу под ворс.