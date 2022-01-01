Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм
Арт. О00000025655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|макловица
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Ширина, мм
|170
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- Макловица Master Color 30-0562 деревянная основа, пластиковая ручка, ПЭТ-щетина, 170х70мм - малярный ручной инструмент для нанесения клея на обои и стены, нанесения грунтовки, беления стен и потолков, пропитки деревянных поверхностей морилкой и мн. др. Изделие имеет удобную пластиковую ручку, синтетическую щетину и деревянную основу под ворс.