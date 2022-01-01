Макловица Master Color 30-0562, 170х70 мм

Макловица Master Color 30-0562 деревянная основа, пластиковая ручка, ПЭТ-щетина, 170х70мм - малярный ручной инструмент для нанесения клея на обои и стены, нанесения грунтовки, беления стен и потолков, пропитки деревянных поверхностей морилкой и мн. др. Изделие имеет удобную пластиковую ручку, синтетическую щетину и деревянную основу под ворс.