Макловица Master Color 30-0584, 140х40 мм

Макловица Master Color 30-0584, 140х40мм - подходит для работы с жидкими составами и растворами. Широко применяется в сфере отделочных работ. Изделие имеет смешанную щетину, где 70% - это синтетика, а 30% - натуральный ворс. Рукоятка кисти выполнена из пластика. Ворс защищен от выпадения благодаря бандажу, который изготовлен из нержавеющей стали.