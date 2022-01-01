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Макловица Master Color 30-0584, 140х40 мм
490 ₽
Макловицы (щетки малярные)
    Макловица Master Color 30-0584, 140х40 мм
    Арт. О00000025658
    Макловица Master Color 30-0584, 140х40 мм

      Макловица Master Color 30-0584, 140х40 мм

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025658

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		140
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Макловица Master Color 30-0584, 140х40мм - подходит для работы с жидкими составами и растворами. Широко применяется в сфере отделочных работ. Изделие имеет смешанную щетину, где 70% - это синтетика, а 30% - натуральный ворс. Рукоятка кисти выполнена из пластика. Ворс защищен от выпадения благодаря бандажу, который изготовлен из нержавеющей стали.