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Электрический промышленный краскопульт Zitrek Rongpeng R450
5.0
3
22 639 ₽
35 090 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт Zitrek Rongpeng R450
Арт. О00000009520
5.0
3
Электрический промышленный краскопульт Zitrek Rongpeng R450
  • Персональная скидка

Электрический краскопульт Zitrek Rongpeng R450

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -12 451 ₽
22 639 ₽
35 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000009520
5.0
3

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Упаковка
коробка
Вес, кг
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -12 451 ₽
22 639 ₽
35 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Окрасочный аппарат Zitrek Rongpeng R450 018-7000 - поршневой безвоздушный агрегат для проведения покрасочных работ на строительной площадке. Устройство работает от электросети 220 В.

    Преимущества

    • Мощность двигателя - 0.9 кВт
    • Высота подачи насоса - 10 м
    • Размер сопла - 0.019"
    • Уровень шума - 73 дБ
    • Длина распылительного шланга - 15 м
    • Максимальное рабочее давление - 210 бар
    • Простота в эксплуатации
    • Долгий срок службы