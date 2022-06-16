Электрический промышленный краскопульт Zitrek Rongpeng R450

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Электрический краскопульт Zitrek Rongpeng R450
Арт. О00000009520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|15
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- Окрасочный аппарат Zitrek Rongpeng R450 018-7000 - поршневой безвоздушный агрегат для проведения покрасочных работ на строительной площадке. Устройство работает от электросети 220 В.
Преимущества
- Мощность двигателя - 0.9 кВт
- Высота подачи насоса - 10 м
- Размер сопла - 0.019"
- Уровень шума - 73 дБ
- Длина распылительного шланга - 15 м
- Максимальное рабочее давление - 210 бар
- Простота в эксплуатации
- Долгий срок службы