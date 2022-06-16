Электрический промышленный краскопульт Zitrek Rongpeng R450

Преимущества

Мощность двигателя - 0.9 кВт

Высота подачи насоса - 10 м

Размер сопла - 0.019"

Уровень шума - 73 дБ

Длина распылительного шланга - 15 м

Максимальное рабочее давление - 210 бар

Простота в эксплуатации

Долгий срок службы

Окрасочный аппарат Zitrek Rongpeng R450 018-7000 - поршневой безвоздушный агрегат для проведения покрасочных работ на строительной площадке. Устройство работает от электросети 220 В.