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Строительный окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950, вес 9 кг, сетевой
5.0
1
13 239 ₽
19 500 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950
Арт. О00000012388
5.0
1
Строительный окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950, вес 9 кг, сетевой
  • Персональная скидка

Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950

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  • -6 261 ₽
13 239 ₽
19 500 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012388
5.0
1

Характеристики

Производитель
Zitrek
Упаковка
коробка
Вес, кг
9
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 261 ₽
13 239 ₽
19 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950 обеспечивает необходимую автономность при окрашивании различных поверхностей: фасадов, стен, металлических и деревянных конструкций, бетонных заборов, заводских и складских помещений.
    Модель предназначена для быстрой подачи ЛКМ на краскопульт под действием встроенного поршневого насоса.
    Устройство равномерно наносит краску малой или средней вязкости, грунтовки и пропитки на водной основе без потери качества покрывного слоя

    Преимущества

    • Высокая скорость нанесения краски
    • Поршневой насос увеличенного объема
    • Экономия краски при распылении
    • Малые габариты и небольшой вес
    • Zitrek Z8626 018-0950 имеет шланг длиной 8 м
    • Рабочее давление 207 bar
    • Производительность - 1.1 л/мин