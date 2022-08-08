Строительный окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950, вес 9 кг, сетевой

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Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950
Арт. О00000012388
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|9
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950 обеспечивает необходимую автономность при окрашивании различных поверхностей: фасадов, стен, металлических и деревянных конструкций, бетонных заборов, заводских и складских помещений.
Модель предназначена для быстрой подачи ЛКМ на краскопульт под действием встроенного поршневого насоса.
Устройство равномерно наносит краску малой или средней вязкости, грунтовки и пропитки на водной основе без потери качества покрывного слоя
Преимущества
- Высокая скорость нанесения краски
- Поршневой насос увеличенного объема
- Экономия краски при распылении
- Малые габариты и небольшой вес
- Zitrek Z8626 018-0950 имеет шланг длиной 8 м
- Рабочее давление 207 bar
- Производительность - 1.1 л/мин