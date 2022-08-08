Строительный окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950, вес 9 кг, сетевой

Преимущества

Высокая скорость нанесения краски

Поршневой насос увеличенного объема

Экономия краски при распылении

Малые габариты и небольшой вес

Zitrek Z8626 018-0950 имеет шланг длиной 8 м

Рабочее давление 207 bar

Производительность - 1.1 л/мин

Окрасочный аппарат Zitrek Z8626 018-0950 обеспечивает необходимую автономность при окрашивании различных поверхностей: фасадов, стен, металлических и деревянных конструкций, бетонных заборов, заводских и складских помещений.Модель предназначена для быстрой подачи ЛКМ на краскопульт под действием встроенного поршневого насоса.Устройство равномерно наносит краску малой или средней вязкости, грунтовки и пропитки на водной основе без потери качества покрывного слоя