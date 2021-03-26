Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
Арт. О00000012379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|250x180x220
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Степень защиты
|IP 54
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- Комбинированный построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL 065-0179 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Купить Zitrek LL12-GL 065-0179 необходимо не только из-за его уникальной способности к рассеиванию на 360 градусов, но и из-за его малогабаритности. Zitrek LL12-GL 065-0179 невероятно точен: используемый лазер второго класса и автоматическое выравнивание плоскости обеспечивает идеальный угол компенсации. Лазерный нивелир Zitrek LL12-GL 065-0179 может быть закреплен на стене, или помещен в настольный штатив, что делает его еще более удобным в обращении. Корпус устройства сделан из прочного покрывного материала, который предотвращает его от повреждений, и дает возможность эксплуатации в самых разных условиях.
Преимущества Zitrek LL12-GL 065-0179:
- Высокая точность;
- Дистанция использования - от 30 метров;
- Протекторная защита корпуса со всех сторон;
- Возможность установки на штатив с резьбой 5/8";
- Настенное крепление в комплекте;
- Маленький вес и компактность;
- Ударопрочность маятникового механизма.
Комплектация:
- Построитель лазерных плоскостей;
- Очки;
- Настольный штатив;
- Сетевой блок питания;
- Аккумулятор;
- Настенное магнитное крепление;
- Сумка для хранения и переноски;
- Инструкция на русском языке;
- Упаковка.