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Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
    Арт. О00000012379
    5.0
    2
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL

      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000012379
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		250x180x220
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL 065-0179 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Купить Zitrek LL12-GL 065-0179 необходимо не только из-за его уникальной способности к рассеиванию на 360 градусов, но и из-за его малогабаритности. Zitrek LL12-GL 065-0179 невероятно точен: используемый лазер второго класса и автоматическое выравнивание плоскости обеспечивает идеальный угол компенсации. Лазерный нивелир Zitrek LL12-GL 065-0179 может быть закреплен на стене, или помещен в настольный штатив, что делает его еще более удобным в обращении. Корпус устройства сделан из прочного покрывного материала, который предотвращает его от повреждений, и дает возможность эксплуатации в самых разных условиях.

        Преимущества Zitrek LL12-GL 065-0179:

        • Высокая точность;
        • Дистанция использования - от 30 метров;
        • Протекторная защита корпуса со всех сторон;
        • Возможность установки на штатив с резьбой 5/8";
        • Настенное крепление в комплекте;
        • Маленький вес и компактность;
        • Ударопрочность маятникового механизма.

        Комплектация:

        • Построитель лазерных плоскостей;
        • Очки;
        • Настольный штатив;
        • Сетевой блок питания;
        • Аккумулятор;
        • Настенное магнитное крепление;
        • Сумка для хранения и переноски;
        • Инструкция на русском языке;
        • Упаковка.