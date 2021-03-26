Комбинированный построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL 065-0179 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Купить Zitrek LL12-GL 065-0179 необходимо не только из-за его уникальной способности к рассеиванию на 360 градусов, но и из-за его малогабаритности. Zitrek LL12-GL 065-0179 невероятно точен: используемый лазер второго класса и автоматическое выравнивание плоскости обеспечивает идеальный угол компенсации. Лазерный нивелир Zitrek LL12-GL 065-0179 может быть закреплен на стене, или помещен в настольный штатив, что делает его еще более удобным в обращении. Корпус устройства сделан из прочного покрывного материала, который предотвращает его от повреждений, и дает возможность эксплуатации в самых разных условиях.

Преимущества Zitrek LL12-GL 065-0179:

Высокая точность;

Дистанция использования - от 30 метров;

Протекторная защита корпуса со всех сторон;

Возможность установки на штатив с резьбой 5/8";

Настенное крепление в комплекте;

Маленький вес и компактность;

Ударопрочность маятникового механизма.

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