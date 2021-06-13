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Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
4.6
5
6 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Арт. X3030895
    4.6
    5
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
    Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239

      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239

      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3030895
      4.6
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		225x170x190
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 2D Basic Level А00239 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также лазерный отвес. Прибор обладает функцией самовыравнивания. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Предварительная настройка точности установки осуществляется при помощи пузырькового уровня с подсветкой и встроенного в основание болтов. Основание является поворотным с делениями каждые 15 градусов, что делает возможным наведение вертикального луча в нужную сторону. Специальный индикатор предупреждает о низком заряде батареи.

        Преимущества

        • Индикатор низкого заряда батарей - загорается контрольная лампочка и подается предупреждающий звуковой сигнал
        • Прибор проецирует: одну горизонтальную линию (угол развертки луча 180°), одну вертикальную линию (угол развертки луча 160°) и лазерный отвес
        • Функция OUTDOOR переводит лучи в режим работы с приемником
        • Самовыравнивающийся компенсатор снабжен замком для защиты от повреждения при транспортировке
        • Сумка в комплекте упрощает хранение и транспортировку