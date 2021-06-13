Преимущества

Индикатор низкого заряда батарей - загорается контрольная лампочка и подается предупреждающий звуковой сигнал

Прибор проецирует: одну горизонтальную линию (угол развертки луча 180°), одну вертикальную линию (угол развертки луча 160°) и лазерный отвес

Функция OUTDOOR переводит лучи в режим работы с приемником

Самовыравнивающийся компенсатор снабжен замком для защиты от повреждения при транспортировке

Сумка в комплекте упрощает хранение и транспортировку

Лазерный уровень ADA 2D Basic Level А00239 проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также лазерный отвес. Прибор обладает функцией самовыравнивания. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Предварительная настройка точности установки осуществляется при помощи пузырькового уровня с подсветкой и встроенного в основание болтов. Основание является поворотным с делениями каждые 15 градусов, что делает возможным наведение вертикального луча в нужную сторону. Специальный индикатор предупреждает о низком заряде батареи.