Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
Арт. X30308172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень ADA Cube 3D Basic Edition А00382 - самовыравнивающийся прибор. Максимальный его наклон при работе не должен превышать 3°, иначе раздастся звуковой сигнал. Он проецирует 3 лазерные линии: 1 горизонтальную и 2 вертикальные. Неиспользуемые линии можно отключать, что экономит заряд батареи. На нижней грани построителя имеется резьба 1/4", что дает возможность устанавливать его на штатив или универсальное крепление. Данная модель помогает быстро строить перегородки, планировать деление помещений, ровно повесить полку, проложить электропроводку и многое другое.
ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - РЕЖИМ РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ.
Дальность работы прибора составляет 20 м, что позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного излучения, поставляемым в качестве опции, позволит Вам работать при ярком освещении и на большем расстоянии (до 40 метров). Режим включается и выключается нажатием на кнопку выбора линий более 2 секунд.
Преимущества
- Автоматическое выравнивание
- О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация
- Компактный прибор
- Защита от пыли и влаги: IP 54
- Удобный корпус в виде куба
- Малый вес (240 г)
- Дополнительная вертикальная линия
- Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление
- Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи