Преимущества

Автоматическое выравнивание

О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация

Компактный прибор

Защита от пыли и влаги: IP 54

Удобный корпус в виде куба

Малый вес (240 г)

Дополнительная вертикальная линия

Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление

Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи

Лазерный уровень ADA Cube 3D Basic Edition А00382 - самовыравнивающийся прибор. Максимальный его наклон при работе не должен превышать 3°, иначе раздастся звуковой сигнал. Он проецирует 3 лазерные линии: 1 горизонтальную и 2 вертикальные. Неиспользуемые линии можно отключать, что экономит заряд батареи. На нижней грани построителя имеется резьба 1/4", что дает возможность устанавливать его на штатив или универсальное крепление. Данная модель помогает быстро строить перегородки, планировать деление помещений, ровно повесить полку, проложить электропроводку и многое другое.ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - РЕЖИМ РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ.Дальность работы прибора составляет 20 м, что позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного излучения, поставляемым в качестве опции, позволит Вам работать при ярком освещении и на большем расстоянии (до 40 метров). Режим включается и выключается нажатием на кнопку выбора линий более 2 секунд.