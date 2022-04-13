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Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
5.0
2
4 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
    Арт. X30308172
    5.0
    2
    Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
    Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
    Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
    Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
      Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
      Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
      Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382
      Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382

      Лазерный уровень Ada Cube 3D Basic Edition А00382

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube 3D Basic Edition А00382 - самовыравнивающийся прибор. Максимальный его наклон при работе не должен превышать 3°, иначе раздастся звуковой сигнал. Он проецирует 3 лазерные линии: 1 горизонтальную и 2 вертикальные. Неиспользуемые линии можно отключать, что экономит заряд батареи. На нижней грани построителя имеется резьба 1/4", что дает возможность устанавливать его на штатив или универсальное крепление. Данная модель помогает быстро строить перегородки, планировать деление помещений, ровно повесить полку, проложить электропроводку и многое другое.
        ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - РЕЖИМ РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ.
        Дальность работы прибора составляет 20 м, что позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного излучения, поставляемым в качестве опции, позволит Вам работать при ярком освещении и на большем расстоянии (до 40 метров). Режим включается и выключается нажатием на кнопку выбора линий более 2 секунд.

        Преимущества

        • Автоматическое выравнивание
        • О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация
        • Компактный прибор
        • Защита от пыли и влаги: IP 54
        • Удобный корпус в виде куба
        • Малый вес (240 г)
        • Дополнительная вертикальная линия
        • Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление
        • Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи