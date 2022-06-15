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Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
5.0
1
7 999 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
Арт. X30308219
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137

Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137

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7 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X30308219
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
120x75x105
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 set 1-2-137 используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Благодаря фирменному демпферу, прибор устойчив к ударам. Лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя. Модель имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе.

    Преимущества

    • Нивелиры серии NEO имеют дизайн, защищенный патентами в России и Европе
    • Функция проекции наклонных плоскостей
    • Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°
    • Фирменная клипса - для крепления лазерного нивелира Condtrol NEO G200 на потолочном профиле
    • 2 резьбы (1/4" и 5/8") в основании прибора - для установки на фото-штатив или универсальное крепление
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей