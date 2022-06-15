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Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 Set 1-2-137
Арт. X30308219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120x75x105
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 set 1-2-137 используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Благодаря фирменному демпферу, прибор устойчив к ударам. Лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя. Модель имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе.
Преимущества
- Нивелиры серии NEO имеют дизайн, защищенный патентами в России и Европе
- Функция проекции наклонных плоскостей
- Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°
- Фирменная клипса - для крепления лазерного нивелира Condtrol NEO G200 на потолочном профиле
- 2 резьбы (1/4" и 5/8") в основании прибора - для установки на фото-штатив или универсальное крепление
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей