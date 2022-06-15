Преимущества

Нивелиры серии NEO имеют дизайн, защищенный патентами в России и Европе

Функция проекции наклонных плоскостей

Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°

Фирменная клипса - для крепления лазерного нивелира Condtrol NEO G200 на потолочном профиле

2 резьбы (1/4" и 5/8") в основании прибора - для установки на фото-штатив или универсальное крепление

Кейс - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей

Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 set 1-2-137 используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Благодаря фирменному демпферу, прибор устойчив к ударам. Лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя. Модель имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе.