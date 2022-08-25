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Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
5.0
1
7 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Арт. О00000040843
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156

Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156

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7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040843
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
130х73х125
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol NEO G1-360 1-2-156 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Благодаря использованию детектора рабочая дальность может быть увеличена до 60 метров. Яркий зеленый луч отлично виден на любых поверхностях. Корпус имеет защитный резиновый демпфер, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4" или 5/8" - для более удобного выполнения рабочих операций.

    Преимущества

    • Точное самовыравнивание
    • Круговая горизонтальная разметка
    • Многообразие вариантов крепления
    • Режим построения наклонных плоскостей
    • Высокий класс пыле- и влагозащиты - IP54
    • Фирменная клипса позволяет закрепить нивелир на потолочном или гипсокартонном профиле
    • Сумка для удобства хранения и транспортировки нивелира