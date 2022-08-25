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Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156
Арт. О00000040843
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|130х73х125
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol NEO G1-360 1-2-156 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Благодаря использованию детектора рабочая дальность может быть увеличена до 60 метров. Яркий зеленый луч отлично виден на любых поверхностях. Корпус имеет защитный резиновый демпфер, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4" или 5/8" - для более удобного выполнения рабочих операций.
Преимущества
- Точное самовыравнивание
- Круговая горизонтальная разметка
- Многообразие вариантов крепления
- Режим построения наклонных плоскостей
- Высокий класс пыле- и влагозащиты - IP54
- Фирменная клипса позволяет закрепить нивелир на потолочном или гипсокартонном профиле
- Сумка для удобства хранения и транспортировки нивелира