Лазерный нивелир Condtrol Neo G1-3601-2-156

Преимущества

Точное самовыравнивание

Круговая горизонтальная разметка

Многообразие вариантов крепления

Режим построения наклонных плоскостей

Высокий класс пыле- и влагозащиты - IP54

Фирменная клипса позволяет закрепить нивелир на потолочном или гипсокартонном профиле

Сумка для удобства хранения и транспортировки нивелира

Лазерный нивелир Condtrol NEO G1-360 1-2-156 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Благодаря использованию детектора рабочая дальность может быть увеличена до 60 метров. Яркий зеленый луч отлично виден на любых поверхностях. Корпус имеет защитный резиновый демпфер, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4" или 5/8" - для более удобного выполнения рабочих операций.