Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
5.0
1
5 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
Арт. X30308201
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123

Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X30308201
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
120x75x105
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Фасадный шпатель 1201176 (250 мм)
180 ₽
5.0
Фасадный шпатель 1201176 (250 мм)
Циркулярная пила DeWalt DWE575
17 639 ₽
18 230 ₽
5.0
Циркулярная пила DeWalt DWE575
  • -591 ₽
Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
190 ₽
5.0
Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
1 670 ₽
5.0
Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
275 ₽
5.0
Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
219 ₽
Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
890 ₽
1 500 ₽
5.0
Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
  • -610 ₽
Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
520 ₽
5.0
Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
Зубчатая гладилка Зубр 0804-08
440 ₽
540 ₽
5.0
Зубчатая гладилка Зубр 0804-08
  • -100 ₽
Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №192, HSS-M2 TiN, 2,5 мм, 2 штуки
Нет в наличии
4.5
Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №192, HSS-M2 TiN, 2,5 мм, 2 штуки
Смотреть
Пила дисковая Stanley SC16D2-RU
Нет в наличии
4.7
Пила дисковая Stanley SC16D2-RU
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 Set 1-2-123 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Приспособления удобно размещаются в кейсе, что позволяет хранить и транспортировать набор без риска утери компонентов. Комплект поставки включает в себя все необходимое для того, чтобы приступить к работе незамедлительно.

    Преимущества

    • Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей
    • Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках
    • Малый вес (0.5 кг)
    • Штатив в комплекте