Преимущества

Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей

Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках

Малый вес (0.5 кг)

Штатив в комплекте

Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 Set 1-2-123 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Приспособления удобно размещаются в кейсе, что позволяет хранить и транспортировать набор без риска утери компонентов. Комплект поставки включает в себя все необходимое для того, чтобы приступить к работе незамедлительно.