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Лазерный нивелир Condtrol NEO X200 set 1-2-123
Арт. X30308201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120x75x105
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 Set 1-2-123 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Приспособления удобно размещаются в кейсе, что позволяет хранить и транспортировать набор без риска утери компонентов. Комплект поставки включает в себя все необходимое для того, чтобы приступить к работе незамедлительно.
Преимущества
- Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей
- Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках
- Малый вес (0.5 кг)
- Штатив в комплекте