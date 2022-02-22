Отбойный молоток Makita HM0870C

Преимущества молотка Makita HM0870C

1100 Вт мощности

Регулировка скорости

Работа с твердым материалом

Индикация для своевременного сервиса

Надежный хват

Низкий уровень вибрации

Комфорт при работе

Комплектация

Отбойный молоток

Дополнительная рукоятка

Инструкция по эксплуатации

Упаковка

Молоток отбойный электрический Makita HM0870C применяется для разрушения стен, перегородок из бетона, каменной и кирпичной кладки. Обладает надежным двигателем с мощностью 1100 Вт, благодаря которому развивает скорость до 2650 ударов в минуту. Имеет возможность регулировки частоты ударов для работы с материалом разной толщины. Отбойный молоток SDS Max Makita HM0870C оснащен индикатором целостности кабеля и индикатором износа угольных щеток, поэтому вы сможете вовремя их заменить. Также в комплекте имеется дополнительная рукоятка, которая облегчает работу с инструментом. Встроенная система активного гашения вибраций AVT повышает комфорт во время долбления. В Интернет-магазине “Бигам” молоток отбойный Makita HM0870C можно купить с доставкой на дом.