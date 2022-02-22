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Отбойный молоток Makita HM0870C
4.3
3
38 356 ₽
44 710 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Makita HM0870C
    Арт. X13501138
    4.3
    3
    Отбойный молоток Makita HM0870C
    Отбойный молоток Makita HM0870C
    Отбойный молоток Makita HM0870C
    Отбойный молоток Makita HM0870C
      Отбойный молоток Makita HM0870C
      Отбойный молоток Makita HM0870C
      Отбойный молоток Makita HM0870C
      Отбойный молоток Makita HM0870C

      Отбойный молоток Makita HM0870C

      • -6 354 ₽
      38 356 ₽
      44 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13501138
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		5.1
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -6 354 ₽
      38 356 ₽
      44 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток отбойный электрический Makita HM0870C применяется для разрушения стен, перегородок из бетона, каменной и кирпичной кладки. Обладает надежным двигателем с мощностью 1100 Вт, благодаря которому развивает скорость до 2650 ударов в минуту. Имеет возможность регулировки частоты ударов для работы с материалом разной толщины. Отбойный молоток SDS Max Makita HM0870C оснащен индикатором целостности кабеля и индикатором износа угольных щеток, поэтому вы сможете вовремя их заменить. Также в комплекте имеется дополнительная рукоятка, которая облегчает работу с инструментом. Встроенная система активного гашения вибраций AVT повышает комфорт во время долбления. В Интернет-магазине “Бигам” молоток отбойный Makita HM0870C можно купить с доставкой на дом.

        Преимущества молотка Makita HM0870C

        • 1100 Вт мощности
        • Регулировка скорости
        • Работа с твердым материалом
        • Индикация для своевременного сервиса
        • Надежный хват
        • Низкий уровень вибрации
        • Комфорт при работе

        Комплектация

        • Отбойный молоток
        • Дополнительная рукоятка
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка