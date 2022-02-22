Отбойный молоток Makita HM0870C
Арт. X13501138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|5.1
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Напряжение сети, В
|220
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- Молоток отбойный электрический Makita HM0870C применяется для разрушения стен, перегородок из бетона, каменной и кирпичной кладки. Обладает надежным двигателем с мощностью 1100 Вт, благодаря которому развивает скорость до 2650 ударов в минуту. Имеет возможность регулировки частоты ударов для работы с материалом разной толщины. Отбойный молоток SDS Max Makita HM0870C оснащен индикатором целостности кабеля и индикатором износа угольных щеток, поэтому вы сможете вовремя их заменить. Также в комплекте имеется дополнительная рукоятка, которая облегчает работу с инструментом. Встроенная система активного гашения вибраций AVT повышает комфорт во время долбления. В Интернет-магазине “Бигам” молоток отбойный Makita HM0870C можно купить с доставкой на дом.
Преимущества молотка Makita HM0870C
- 1100 Вт мощности
- Регулировка скорости
- Работа с твердым материалом
- Индикация для своевременного сервиса
- Надежный хват
- Низкий уровень вибрации
- Комфорт при работе
Комплектация
- Отбойный молоток
- Дополнительная рукоятка
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка