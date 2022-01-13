Отбойный молоток Makita HM 1203C

Молот ударный сетевой Makita HM 1203 C обладает производительным мотором, позволяющим ему работать непрерывно очень долго, на что, в конечном счете, и рассчитан инструмент подобного типа. В отбойном молотке заложено более полутора тысячи Ватт мощности, автоматическая настройка скорости оборота, и плавный пуск, улучшающий управляемость инструмента. Частоту ударов Макита HM 1203C можно выставить вручную, а о возможных неисправностях в системе - повреждении кабеля, отключении выключателя или поломке угольной щетки - сообщат индикаторы на верхней части кожуха молотка. При сбое в работе щетки отключаются самостоятельно, что продлевает срок их эксплуатации. Makita отбойный молоток HM 1203 c выделяется своей маневренностью, благодаря снижению вибрационной отдачи - с ним не будут трястись и уставать руки.

Преимущества Makita HM 1203 c:

Большая энергия удара;

Плавный запуск;

Низкий уровень вибрации;

Малый вес;

Электронный контроль скорости вращения;

12 осевых положений долота.

Комплектация: