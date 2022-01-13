Отбойный молоток Makita HM 1203C
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|9.7
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Напряжение сети, В
|220
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Молот ударный сетевой Makita HM 1203 C обладает производительным мотором, позволяющим ему работать непрерывно очень долго, на что, в конечном счете, и рассчитан инструмент подобного типа. В отбойном молотке заложено более полутора тысячи Ватт мощности, автоматическая настройка скорости оборота, и плавный пуск, улучшающий управляемость инструмента. Частоту ударов Макита HM 1203C можно выставить вручную, а о возможных неисправностях в системе - повреждении кабеля, отключении выключателя или поломке угольной щетки - сообщат индикаторы на верхней части кожуха молотка. При сбое в работе щетки отключаются самостоятельно, что продлевает срок их эксплуатации. Makita отбойный молоток HM 1203 c выделяется своей маневренностью, благодаря снижению вибрационной отдачи - с ним не будут трястись и уставать руки.
Преимущества Makita HM 1203 c:
- Большая энергия удара;
- Плавный запуск;
- Низкий уровень вибрации;
- Малый вес;
- Электронный контроль скорости вращения;
- 12 осевых положений долота.
Комплектация:
- Отбойный молоток;
- Долото;
- Дополнительная рукоятка (D-образная);
- Смазка для буров;
- Инструкция;
- Чемодан.