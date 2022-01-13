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Отбойный молоток Makita HM 1203C
4.1
10
57 949 ₽
68 440 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Makita HM 1203C
    Арт. X13501120
    4.1
    10
    Отбойный молоток Makita HM 1203C
    Отбойный молоток Makita HM 1203C
    Отбойный молоток Makita HM 1203C
    Отбойный молоток Makita HM 1203C
    Отбойный молоток Makita HM 1203C
      Отбойный молоток Makita HM 1203C
      Отбойный молоток Makita HM 1203C
      Отбойный молоток Makita HM 1203C
      Отбойный молоток Makita HM 1203C
      Отбойный молоток Makita HM 1203C

      Отбойный молоток Makita HM 1203C

      • -10 491 ₽
      57 949 ₽
      68 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X13501120
      4.1
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		9.7
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -10 491 ₽
      57 949 ₽
      68 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Молот ударный сетевой Makita HM 1203 C обладает производительным мотором, позволяющим ему работать непрерывно очень долго, на что, в конечном счете, и рассчитан инструмент подобного типа. В отбойном молотке заложено более полутора тысячи Ватт мощности, автоматическая настройка скорости оборота, и плавный пуск, улучшающий управляемость инструмента. Частоту ударов Макита HM 1203C можно выставить вручную, а о возможных неисправностях в системе - повреждении кабеля, отключении выключателя или поломке угольной щетки - сообщат индикаторы на верхней части кожуха молотка. При сбое в работе щетки отключаются самостоятельно, что продлевает срок их эксплуатации. Makita отбойный молоток HM 1203 c выделяется своей маневренностью, благодаря снижению вибрационной отдачи - с ним не будут трястись и уставать руки.

        Преимущества Makita HM 1203 c:

        • Большая энергия удара;
        • Плавный запуск;
        • Низкий уровень вибрации;
        • Малый вес;
        • Электронный контроль скорости вращения;
        • 12 осевых положений долота.

        Комплектация:

        • Отбойный молоток;
        • Долото;
        • Дополнительная рукоятка (D-образная);
        • Смазка для буров;
        • Инструкция;
        • Чемодан.