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Молотки отбойные

Бетоноломы

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бетоноломы в городе Ярославль по цене от 14290 до 27900 рублей. В наличии более 5 наименований. Бетоноломы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Бетонолом P.I.T. GSH65-C3 МАСТЕР, 2000 Вт
23 545 ₽
Бетонолом P.I.T. GSH65-C3 МАСТЕР, 2000 Вт
Бетонолом P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
27 900 ₽
Бетонолом P.I.T. GSH90-C1 МАСТЕР, 2,5 кВт
Бетонолом P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт
24 340 ₽
Бетонолом P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт
Бетонолом ВИХРЬ ОМ-1750Э 72/23/1
14 290 ₽
Бетонолом ВИХРЬ ОМ-1750Э 72/23/1
Бетонолом Кратон DHE1800-65
21 550 ₽
Бетонолом Кратон DHE1800-65