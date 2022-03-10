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Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
4.5
2
15 770 ₽
Пневматические молотки отбойные
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Арт. X1350124
4.5
2
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4

Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4

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15 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1350124
4.5
2

Характеристики

Производитель
ЗСО
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип хвостовика
цилиндрический
Частота ударов, уд/мин
1020
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • МОП-4 – это пневматический инструмент профессионального класса. Он ориентирован на выполнение разного рода ремонтных и строительных работ. Высокий показатель энергии удара, составляющий 55 Дж, обеспечивает высокую эффективность при демонтаже бетонных конструкций, создании отверстий в бетонной кладке, удалении асфальтных покрытий, а также рыхлении твердой почвы и добыче мягких руд.
    Пневмоинструмент оснащен широкой рукояткой для удержания сразу двумя руками. Это позволит обеспечить надежное удержание и повысить точность выполняемых работ. Длина отбойного молотка без учета оснастки составляет 625 мм.
    Мы осуществляем доставку продукции в любой населенный пункт России: как курьером, так и транспортными компаниями.

    Преимущества

    • Мощность – 954 Вт – обеспечит эффективное выполнение широкого спектра работ
    • Масса пневматического молотка небольшая для его энергии удара: она составляет 9,5 кг
    • Пневматические инструменты могут использоваться в условиях пожароопасности или высокой влажности