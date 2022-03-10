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Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
Арт. X1350124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|цилиндрический
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Частота ударов, уд/мин
|1020
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- МОП-4 – это пневматический инструмент профессионального класса. Он ориентирован на выполнение разного рода ремонтных и строительных работ. Высокий показатель энергии удара, составляющий 55 Дж, обеспечивает высокую эффективность при демонтаже бетонных конструкций, создании отверстий в бетонной кладке, удалении асфальтных покрытий, а также рыхлении твердой почвы и добыче мягких руд.
Пневмоинструмент оснащен широкой рукояткой для удержания сразу двумя руками. Это позволит обеспечить надежное удержание и повысить точность выполняемых работ. Длина отбойного молотка без учета оснастки составляет 625 мм.
Мы осуществляем доставку продукции в любой населенный пункт России: как курьером, так и транспортными компаниями.
Преимущества
- Мощность – 954 Вт – обеспечит эффективное выполнение широкого спектра работ
- Масса пневматического молотка небольшая для его энергии удара: она составляет 9,5 кг
- Пневматические инструменты могут использоваться в условиях пожароопасности или высокой влажности