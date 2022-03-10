Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4

Преимущества

Мощность – 954 Вт – обеспечит эффективное выполнение широкого спектра работ

Масса пневматического молотка небольшая для его энергии удара: она составляет 9,5 кг

Пневматические инструменты могут использоваться в условиях пожароопасности или высокой влажности

МОП-4 – это пневматический инструмент профессионального класса. Он ориентирован на выполнение разного рода ремонтных и строительных работ. Высокий показатель энергии удара, составляющий 55 Дж, обеспечивает высокую эффективность при демонтаже бетонных конструкций, создании отверстий в бетонной кладке, удалении асфальтных покрытий, а также рыхлении твердой почвы и добыче мягких руд.Пневмоинструмент оснащен широкой рукояткой для удержания сразу двумя руками. Это позволит обеспечить надежное удержание и повысить точность выполняемых работ. Длина отбойного молотка без учета оснастки составляет 625 мм.Мы осуществляем доставку продукции в любой населенный пункт России: как курьером, так и транспортными компаниями.