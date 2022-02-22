Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б

Преимущества

Размер хвостовика составляет 24х70 мм

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам

Пневматический отбойный молоток Российский МО-2 Б (ЗСО) 012-0352 предназначен для демонтажных работ, например пробивания отверстий в стенах, разбивания кирпича, бетона. Инструмент работает на сжатом воздухе, что значительно продлевает его время работы без остановки и снижает пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. Хвостовик размером 24х70 мм снабжен износостойкой металлической пружиной, которая выполняет роль гасителя вибрации.