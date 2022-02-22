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Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б
5.0
2
11 220 ₽
Пневматические молотки отбойные
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б
Арт. X1350139
5.0
2
Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б
Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б
Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б

Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б

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11 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1350139
5.0
2

Характеристики

Производитель
ЗСО
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип хвостовика
цилиндрический
Частота ударов, уд/мин
1300
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический отбойный молоток Российский МО-2 Б (ЗСО) 012-0352 предназначен для демонтажных работ, например пробивания отверстий в стенах, разбивания кирпича, бетона. Инструмент работает на сжатом воздухе, что значительно продлевает его время работы без остановки и снижает пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. Хвостовик размером 24х70 мм снабжен износостойкой металлической пружиной, которая выполняет роль гасителя вибрации.

    Преимущества

    • Размер хвостовика составляет 24х70 мм
    • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
    • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
    • Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам