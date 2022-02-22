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Пневматический отбойный молоток ЗСО МО-2 Б
Арт. X1350139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|цилиндрический
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Частота ударов, уд/мин
|1300
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- Пневматический отбойный молоток Российский МО-2 Б (ЗСО) 012-0352 предназначен для демонтажных работ, например пробивания отверстий в стенах, разбивания кирпича, бетона. Инструмент работает на сжатом воздухе, что значительно продлевает его время работы без остановки и снижает пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса. Хвостовик размером 24х70 мм снабжен износостойкой металлической пружиной, которая выполняет роль гасителя вибрации.
Преимущества
- Размер хвостовика составляет 24х70 мм
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам