Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии

Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья

Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента

Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH90-C2

Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 осуществляет демонтаж бетона, кирпича, мерзлого грунта и асфальта. Патрон HEXAGON обеспечивает надежное крепление насадок.Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Модель поставляется в металлическом чемодане, обеспечивающем удобство переноски и сохранность содержимого.