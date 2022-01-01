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Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт
21 999 ₽
24 340 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
  • Персональная скидка
Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт
Арт. О00000029525
Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт
  • Персональная скидка

Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт

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  • -2 341 ₽
21 999 ₽
24 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000029525

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
16.1
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 341 ₽
21 999 ₽
24 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 осуществляет демонтаж бетона, кирпича, мерзлого грунта и асфальта. Патрон HEXAGON обеспечивает надежное крепление насадок.
    Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Модель поставляется в металлическом чемодане, обеспечивающем удобство переноски и сохранность содержимого.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии
    • Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
    • Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента
    • Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH90-C2