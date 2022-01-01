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Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 МАСТЕР, 2500 Вт
Арт. О00000029525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|16.1
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток P.I.T. GSH90-C2 осуществляет демонтаж бетона, кирпича, мерзлого грунта и асфальта. Патрон HEXAGON обеспечивает надежное крепление насадок.
Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Модель поставляется в металлическом чемодане, обеспечивающем удобство переноски и сохранность содержимого.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии
- Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
- Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента
- Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH90-C2