Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 МАСТЕР, 1800 Вт

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Антивибрационная технология для длительной работы без усталости и вреда для здоровья

Большая кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии

Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента

Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-C2

Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 используется для демонтажа конструкций из твердых материалов. Рукоятка имеет специальное прорезиненное покрытие, обеспечивающее надежный хват. Длительный срок службы обусловлен мощным двигателем с большим рабочим ресурсом. Чемодан обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.