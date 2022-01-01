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Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 МАСТЕР, 1800 Вт
Арт. О00000029520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|22.3
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 используется для демонтажа конструкций из твердых материалов. Рукоятка имеет специальное прорезиненное покрытие, обеспечивающее надежный хват. Длительный срок службы обусловлен мощным двигателем с большим рабочим ресурсом. Чемодан обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Антивибрационная технология для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
- Большая кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии
- Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента
- Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-C2