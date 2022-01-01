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Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 МАСТЕР, 1800 Вт
19 720 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
  • Персональная скидка
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 МАСТЕР, 1800 Вт
Арт. О00000029520
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 МАСТЕР, 1800 Вт
  • Персональная скидка

Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 МАСТЕР, 1800 Вт

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19 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000029520

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
22.3
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C2 используется для демонтажа конструкций из твердых материалов. Рукоятка имеет специальное прорезиненное покрытие, обеспечивающее надежный хват.  Длительный срок службы обусловлен мощным двигателем с большим рабочим ресурсом. Чемодан обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Антивибрационная технология для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
    • Большая кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии
    • Прорезиненная рукоять для надежного удержания инструмента
    • Удобный металлический чемодан вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-C2