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Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
22 250 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
  • Персональная скидка
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Арт. О00000029519
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
  • Персональная скидка
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт

Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт

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22 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000029519

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
23.1
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Модель оснащена шестигранным патроном, благодаря чему упрощается процесс смены оснастки. В комплект поставки входит дополнительная ручка, которая распределяет нагрузку на руки оператора для меньшей усталости. Металлический кейс защищает инструмент от повреждений во время транспортировки и облегчает процесс хранения.

    Преимущества

    • Мощный двигатель - для высокой производительности
    • Шестигранный патрон - для простой замены оснастки
    • Дополнительная рукоятка P.I.T. GSH65-C1 -для удобства работы
    • Нескользящая накладка - для надежного хвата
    • Транспортировочный кейс - для защиты набора при перемещении
    • Питание от бытовой сети 220В