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Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт
Арт. О00000029519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|23.1
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Модель оснащена шестигранным патроном, благодаря чему упрощается процесс смены оснастки. В комплект поставки входит дополнительная ручка, которая распределяет нагрузку на руки оператора для меньшей усталости. Металлический кейс защищает инструмент от повреждений во время транспортировки и облегчает процесс хранения.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Шестигранный патрон - для простой замены оснастки
- Дополнительная рукоятка P.I.T. GSH65-C1 -для удобства работы
- Нескользящая накладка - для надежного хвата
- Транспортировочный кейс - для защиты набора при перемещении
- Питание от бытовой сети 220В