Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 МАСТЕР, 1800 Вт

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Шестигранный патрон - для простой замены оснастки

Дополнительная рукоятка P.I.T. GSH65-C1 -для удобства работы

Нескользящая накладка - для надежного хвата

Транспортировочный кейс - для защиты набора при перемещении

Питание от бытовой сети 220В

Отбойный молоток P.I.T. GSH65-C1 предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Модель оснащена шестигранным патроном, благодаря чему упрощается процесс смены оснастки. В комплект поставки входит дополнительная ручка, которая распределяет нагрузку на руки оператора для меньшей усталости. Металлический кейс защищает инструмент от повреждений во время транспортировки и облегчает процесс хранения.