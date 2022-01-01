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Молотки отбойные

Отбойные молотки SDS-Plus

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить отбойные молотки sds-plus в городе Ярославль по цене от 22585 до 38999 рублей. В наличии более 3 наименований. Отбойные молотки SDS-Plus можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Отбойный молоток Makita HK0500
32 490 ₽
Отбойный молоток Makita HK0500
Отбойный молоток Makita HK1820
38 999 ₽
Отбойный молоток Makita HK1820
Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
22 585 ₽
Отбойный молоток DeWalt D 25330 K