Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт

Преимущества

Надежный и мощный двигатель

Сила удара 45 Дж

Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон

Корпус редуктора из магниевого сплава - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла

Регулируемая рукоятка для удобной работы

Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ

Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ подойдет для тяжелых задач. Благодаря силы удара в 45 Дж разрушает бетон, кирпич, грунт, камень твердых пород. Для комфортной работы предусмотрена дополнительная рукоять и эргономичная форма корпуса.Оснащен надежным и мощным двигателем для лучшей производительности.Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.