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Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
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Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
    Арт. О00000029523
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт

      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D1 СТАНДАРТ, 1700 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029523

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		21
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ подойдет для тяжелых задач. Благодаря силы удара в 45 Дж разрушает бетон, кирпич, грунт, камень твердых пород. Для комфортной работы предусмотрена дополнительная рукоять и эргономичная форма корпуса.Оснащен надежным и мощным двигателем для лучшей производительности.Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.

        Преимущества

        • Надежный и мощный двигатель
        • Сила удара 45 Дж
        • Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон
        • Корпус редуктора из магниевого сплава  - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла
        • Регулируемая рукоятка для удобной работы
        • Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ