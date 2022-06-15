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Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
5.0
2
17 192 ₽
22 650 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
    Арт. Ю00000027342
    5.0
    2
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
    Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В

      Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В

      • -5 458 ₽
      17 192 ₽
      22 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Ю00000027342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		17
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -5 458 ₽
      17 192 ₽
      22 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток электрический ИНТЕРСКОЛ М-25/1500 используется для разрушения стен, конструкций из бетона и кирпича, асфальтового покрытия, фундамента. Благодаря мощному электродвигателю на 1,5 кВт отбойный молоток ИНТЕРСКОЛ М-25 способен развивать скорость до 1400 ударов в минуту. Механизм удара работает по компрессионно-вакуумному принципу, поэтому инструмент развивает силу удара в 25 Дж. Для удобства в обращении и снижения отдачи рукоятки оснащены плотным резиновым покрытием. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить молоток ИНТЕРСКОЛ М-25/1500 с доставкой в любой регион.

        Преимущества молотка ИНТЕРСКОЛ М-25

        • Мощность – 1500 Вт
        • Компрессионно-вакуумный ударный механизм – высокая энергия удара
        • Безбойковая система – меньшая отдача
        • Удобная обрезиненная рукоятка