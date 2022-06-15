Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В
Арт. Ю00000027342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|17
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Напряжение сети, В
|220
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- Молоток электрический ИНТЕРСКОЛ М-25/1500 используется для разрушения стен, конструкций из бетона и кирпича, асфальтового покрытия, фундамента. Благодаря мощному электродвигателю на 1,5 кВт отбойный молоток ИНТЕРСКОЛ М-25 способен развивать скорость до 1400 ударов в минуту. Механизм удара работает по компрессионно-вакуумному принципу, поэтому инструмент развивает силу удара в 25 Дж. Для удобства в обращении и снижения отдачи рукоятки оснащены плотным резиновым покрытием. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить молоток ИНТЕРСКОЛ М-25/1500 с доставкой в любой регион.
Преимущества молотка ИНТЕРСКОЛ М-25
- Мощность – 1500 Вт
- Компрессионно-вакуумный ударный механизм – высокая энергия удара
- Безбойковая система – меньшая отдача
- Удобная обрезиненная рукоятка