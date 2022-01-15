Молоток отбойный Интерскол М-25/1500

Преимущества

Высокая энергия удара

Удобная основная рукоять

Безбойковая система - роль бойка выполняет ствол с глухим торцом, который производит удар по рабочему инструменту

Компрессионно-вакуумный механизм удара

Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В 530.0.0.00 предназначен для разрушения бетонных и кирпичных сооружений, пробивания стен, разбивания асфальта. Компрессионно-вакуумный ударный механизм и безбойковая система обеспечивают большую энергию удара - 25 Дж. Обрезиненные рукоятки - для удобной работы с инструментом