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Молоток отбойный Интерскол М-25/1500
2.7
3
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Молоток отбойный Интерскол М-25/1500
    Арт. X13501129
    2.7
    3

      Молоток отбойный Интерскол М-25/1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13501129
      2.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Вес, кг
      		15
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		кейс
      Электронная регулировка оборотов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В 530.0.0.00 предназначен для разрушения бетонных и кирпичных сооружений, пробивания стен, разбивания асфальта. Компрессионно-вакуумный ударный механизм и безбойковая система обеспечивают большую энергию удара - 25 Дж. Обрезиненные рукоятки - для удобной работы с инструментом

        Преимущества

        • Высокая энергия удара
        • Удобная основная рукоять
        • Безбойковая система - роль бойка выполняет ствол с глухим торцом, который производит удар по рабочему инструменту
        • Компрессионно-вакуумный механизм удара