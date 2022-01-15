Молоток отбойный Интерскол М-25/1500
Арт. X13501129
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|15
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|кейс
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Электронная регулировка оборотов
|Нет
- Отбойный молоток Интерскол М-25/1500В 530.0.0.00 предназначен для разрушения бетонных и кирпичных сооружений, пробивания стен, разбивания асфальта. Компрессионно-вакуумный ударный механизм и безбойковая система обеспечивают большую энергию удара - 25 Дж. Обрезиненные рукоятки - для удобной работы с инструментом
Преимущества
- Высокая энергия удара
- Удобная основная рукоять
- Безбойковая система - роль бойка выполняет ствол с глухим торцом, который производит удар по рабочему инструменту
- Компрессионно-вакуумный механизм удара