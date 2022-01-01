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Молоток отбойный Patriot DB 560
Арт. О00000007716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|18
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток PATRIOT DB 560 прост и надежен в эксплуатации. Предназначен для работ, требующих максимальной энергии удара. Инструмент оснащен мощным электродвигателем и устойчив к перегрузкам. Прорезиненный кабель способен выдержать низкие температуры.
Преимущества
- Простота и надежность конструкции
- Система защиты оператора и защита от пыли
- Основная рукоятка прорезинена для надежного захвата
- Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом
- Сетевой кабель имеет большой срок службы и устойчив к многократным перегибам
- Металлический кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировке PATRIOT DB 560 140301385