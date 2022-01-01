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Молоток отбойный Patriot DB 560
27 990 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
  • Персональная скидка
Молоток отбойный Patriot DB 560
Арт. О00000007716
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
  • Персональная скидка
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560
Молоток отбойный Patriot DB 560

Молоток отбойный Patriot DB 560

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27 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000007716

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
18
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отбойный молоток PATRIOT DB 560 прост и надежен в эксплуатации. Предназначен для работ, требующих максимальной энергии удара. Инструмент оснащен мощным электродвигателем и устойчив к перегрузкам. Прорезиненный кабель способен выдержать низкие температуры.

    Преимущества

    • Простота и надежность конструкции
    • Система защиты оператора и защита от пыли
    • Основная рукоятка прорезинена для надежного захвата
    • Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом
    • Сетевой кабель имеет большой срок службы и устойчив к многократным перегибам
    • Металлический кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировке PATRIOT DB 560 140301385