Молоток отбойный Patriot DB 560

Преимущества

Простота и надежность конструкции

Система защиты оператора и защита от пыли

Основная рукоятка прорезинена для надежного захвата

Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом

Сетевой кабель имеет большой срок службы и устойчив к многократным перегибам

Металлический кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировке PATRIOT DB 560 140301385

Отбойный молоток PATRIOT DB 560 прост и надежен в эксплуатации. Предназначен для работ, требующих максимальной энергии удара. Инструмент оснащен мощным электродвигателем и устойчив к перегрузкам. Прорезиненный кабель способен выдержать низкие температуры.