Отбойный молоток Makita HM 1213C
Арт. X13501130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|10.8
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток Makita HM 1213C – профессиональный инструмент для работы по бетону, камню, кирпичу и газобетону. Долото молотка имеет возможность фиксации в 12 положениях, благодаря чему достигается точность работы. Перфоратор Макита HM 1213C обладает регулировкой скорости от 950 до 1900 ударов в минуту для подстройки под конкретный материал. Индикаторы состояния угольных щеток, кабеля и выключателя позволяют вовремя обнаружить поломку и заменить запчасти. Быстрозажимной патрон надежно фиксирует оснастку. Плавный запуск увеличивает срок службы двигателя. Прорезиненная рукоятка уменьшает вибрации, поэтому отбойным молотком удобно пользоваться. Купить электромолоток Makita HM 1213C можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества отбойного молотка Makita HM 1213C
- Быстрозажимной патрон
- Антивибрационная система AVT
- Индикаторы неисправностей
- Установка долота в 12 позиций
- Рукоятка с антивибрационным покрытием
- Двойная защитная изоляция
- Электронное управление числом оборотов
- Система плавного пуска
Комплектация
- Отбойный молоток
- Боковая рукоятка
- Смазка для долота
- Пика
- Салфетка
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации
- Кейс