Преимущества отбойного молотка Makita HM 1213C

Быстрозажимной патрон

Антивибрационная система AVT

Индикаторы неисправностей

Установка долота в 12 позиций

Рукоятка с антивибрационным покрытием

Двойная защитная изоляция

Электронное управление числом оборотов

Система плавного пуска

Комплектация

Отбойный молоток

Боковая рукоятка

Смазка для долота

Пика

Салфетка

Гарантийный талон

Инструкция по эксплуатации

Кейс

Отбойный молоток Makita HM 1213C – профессиональный инструмент для работы по бетону, камню, кирпичу и газобетону. Долото молотка имеет возможность фиксации в 12 положениях, благодаря чему достигается точность работы. Перфоратор Макита HM 1213C обладает регулировкой скорости от 950 до 1900 ударов в минуту для подстройки под конкретный материал. Индикаторы состояния угольных щеток, кабеля и выключателя позволяют вовремя обнаружить поломку и заменить запчасти. Быстрозажимной патрон надежно фиксирует оснастку. Плавный запуск увеличивает срок службы двигателя. Прорезиненная рукоятка уменьшает вибрации, поэтому отбойным молотком удобно пользоваться. Купить электромолоток Makita HM 1213C можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.