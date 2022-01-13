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Отбойный молоток Makita HM 1213C
4.3
4
75 290 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
    Арт. X13501130
    4.3
    4
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
    Отбойный молоток Makita HM 1213C
      Отбойный молоток Makita HM 1213C
      Отбойный молоток Makita HM 1213C
      Отбойный молоток Makita HM 1213C
      Отбойный молоток Makita HM 1213C
      Отбойный молоток Makita HM 1213C
      Отбойный молоток Makita HM 1213C

      Отбойный молоток Makita HM 1213C

      75 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X13501130
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		10.8
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      75 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Makita HM 1213C – профессиональный инструмент для работы по бетону, камню, кирпичу и газобетону. Долото молотка имеет возможность фиксации в 12 положениях, благодаря чему достигается точность работы. Перфоратор Макита HM 1213C обладает регулировкой скорости от 950 до 1900 ударов в минуту для подстройки под конкретный материал. Индикаторы состояния угольных щеток, кабеля и выключателя позволяют вовремя обнаружить поломку и заменить запчасти. Быстрозажимной патрон надежно фиксирует оснастку. Плавный запуск увеличивает срок службы двигателя. Прорезиненная рукоятка уменьшает вибрации, поэтому отбойным молотком удобно пользоваться. Купить электромолоток Makita HM 1213C можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества отбойного молотка Makita HM 1213C

        • Быстрозажимной патрон
        • Антивибрационная система AVT
        • Индикаторы неисправностей
        • Установка долота в 12 позиций
        • Рукоятка с антивибрационным покрытием
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронное управление числом оборотов
        • Система плавного пуска

        Комплектация

        • Отбойный молоток
        • Боковая рукоятка
        • Смазка для долота
        • Пика
        • Салфетка
        • Гарантийный талон
        • Инструкция по эксплуатации
        • Кейс