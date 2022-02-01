Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отбойный молоток Makita HM1101C
5.0
2
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Арт. X1350169
    5.0
    2
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Отбойный молоток Makita HM1101C
    Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C
      Отбойный молоток Makita HM1101C

      Отбойный молоток Makita HM1101C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		7.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Makita HM1101C используется для удаления старой плитки, штукатурки, наплывов цемента и прочего. Он оснащён мощным и эффективным двигателем на 1300 Вт. Максимальная частота ударов составляет 2650 в минуту, при этом сила удара- 11.5 Дж. Угольные щётки при полном износе автоматически отключаются. Долото может устанавливаться в 12 положениях через 30°. Данная модель поставляется в чемодане.

        Преимущества

        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Световой индикатор - для контроля износа угольных щёток
        • Индикатор неисправности кабеля и выключателя
        • Автоматически отключающиеся угольные щётки
        • Прекрасно подходит для длительной интенсивной работы
        • Длина кабеля составляет 5 м , что обеспечивает большой радиус действий
        • Makita использует две методики измерения энергии удара: собственную (17.2 Дж) и EPTA (11.5 Дж)