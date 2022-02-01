Преимущества

Электронная регулировка числа оборотов

Световой индикатор - для контроля износа угольных щёток

Индикатор неисправности кабеля и выключателя

Автоматически отключающиеся угольные щётки

Прекрасно подходит для длительной интенсивной работы

Длина кабеля составляет 5 м , что обеспечивает большой радиус действий

Makita использует две методики измерения энергии удара: собственную (17.2 Дж) и EPTA (11.5 Дж)

Отбойный молоток Makita HM1101C используется для удаления старой плитки, штукатурки, наплывов цемента и прочего. Он оснащён мощным и эффективным двигателем на 1300 Вт. Максимальная частота ударов составляет 2650 в минуту, при этом сила удара- 11.5 Дж. Угольные щётки при полном износе автоматически отключаются. Долото может устанавливаться в 12 положениях через 30°. Данная модель поставляется в чемодане.