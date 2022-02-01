Отбойный молоток Makita HM1101C
Арт. X1350169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|7.3
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Makita HM1101C используется для удаления старой плитки, штукатурки, наплывов цемента и прочего. Он оснащён мощным и эффективным двигателем на 1300 Вт. Максимальная частота ударов составляет 2650 в минуту, при этом сила удара- 11.5 Дж. Угольные щётки при полном износе автоматически отключаются. Долото может устанавливаться в 12 положениях через 30°. Данная модель поставляется в чемодане.
Преимущества
- Электронная регулировка числа оборотов
- Световой индикатор - для контроля износа угольных щёток
- Индикатор неисправности кабеля и выключателя
- Автоматически отключающиеся угольные щётки
- Прекрасно подходит для длительной интенсивной работы
- Длина кабеля составляет 5 м , что обеспечивает большой радиус действий
- Makita использует две методики измерения энергии удара: собственную (17.2 Дж) и EPTA (11.5 Дж)