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Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
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Отбойные молотки SDS-Max
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
    Арт. О00000033668
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max

      Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033668

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный современный отбойный молоток Энкор МЭ-1500ЭМ 50131 с профессиональным ресурсом. Прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента.

        Преимущества

        • Регулировка интенсивности и силы удара в зависимости от поставленных задач
        • Корпус редуктора из магниевого сплава
        • Основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях
        • Усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка
        • Удобная система позиционирования сменного инструмента
        • Пылезащищенный двигатель
        • Быстрый доступ к щеткам
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
        • Ударопрочный пластиковый кейс 