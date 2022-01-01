Молоток отбойный Энкор МЭ-1500ЭМ 50131, SDS-max
Арт. О00000033668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11
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Частота, Гц
|50
- Мощный современный отбойный молоток Энкор МЭ-1500ЭМ 50131 с профессиональным ресурсом. Прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента.
Преимущества
- Регулировка интенсивности и силы удара в зависимости от поставленных задач
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- Основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях
- Усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка
- Удобная система позиционирования сменного инструмента
- Пылезащищенный двигатель
- Быстрый доступ к щеткам
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
- Ударопрочный пластиковый кейс