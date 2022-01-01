Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max

Преимущества

Корпус редуктора из магниевого сплава

Основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях

Усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка

Удобная система позиционирования сменного инструмента

Пылезащищенный двигатель

Быстрый доступ к щеткам

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Ударопрочный пластиковый кейс

Мощный, легкий и компактный современный отбойный молоток Энкор МЭ-1200 50128 с профессиональным ресурсом. Прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента.