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Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
12 200 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
  • Персональная скидка
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Арт. О00000033667
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
  • Персональная скидка
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max
Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max

Молоток отбойный Энкор МЭ-1200 50128, SDS-max

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12 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033667

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
7
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мощный, легкий и компактный современный отбойный молоток Энкор МЭ-1200 50128 с профессиональным ресурсом. Прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента.

    Преимущества

    • Корпус редуктора из магниевого сплава
    • Основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях
    • Усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка
    • Удобная система позиционирования сменного инструмента
    • Пылезащищенный двигатель
    • Быстрый доступ к щеткам
    • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
    • Ударопрочный пластиковый кейс