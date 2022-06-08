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Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
5.0
2
1 490 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
    Арт. Ю00000023142
    5.0
    2
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511
      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511

      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS А00511

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 80 PLUS А00511 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Усиленная конструкция выдерживает любые условия эксплуатации. Для успешной работы в торцах закреплены массивные заглушки. Имеются врезные рукоятки для удобного использования.

        Преимущества

        • Фрезерованная рабочая поверхность
        • Врезные ручки
        • Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
        • Погрешность - 0.5 мм/м
        • В ADA TITAN 80 PLUS А00511 имеется миллиметровая линейка