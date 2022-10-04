В среде профессионалов и любителей самостоятельного ремонта не найдется умельца, который бы не знал о важности применения строительного уровня. Для качественного ремонта и кладки недостаточно измерения угла наклона поверхностей “на глаз”, поэтому перед работами мастер выбирает подходящий для него прибор. В статье расскажем, как выбрать лучший строительный уровень и представим рейтинг ватерпасов для любых работ.

Какой строительный уровень выбрать

Лучшие строительные уровни отличаются по принципу действия и применяются для решения определенных задач. В таблице ниже рассмотрим основные разновидности и сферы применения:

Уровень Особенности Погрешность измерения на 1 метр плоскости Применение Гидроуровень



Работает за счет двух соединенных друг с другом трубок с жидкостью. не более 3 мм Удобен , когда поверхности находятся не некотором расстоянии. Применяют для заливки и выравнивания пола, стяжки, гипсокартонных конструкций. Лазерный (нивелир)



Самый современный тип. Лазерный механизм отличается быстротой реакции, измеряя неровность плоскости посредством луча. не более 0,1 мм Лучший точный уровень, который применяют профессиональные строители и отделочники. Приобретать его желательно для частого использования, так как для разовых работ столь дорогостоящая покупка нерентабельна. Трубный



Имеет v-образную форму. Его особенность - наличие магнитов, которая весьма удобна при работе с металлами (трубами, листами). не более 1 мм При прокладке труб, металлических конструкций. Электронный



Оснащен пузырьковыми камерами. Результат измерений выводится на цифровой дисплей. - Применим как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Пригодится при любых отделочных работах. Пузырьковый



Самая популярная и бюджетная модель. В основе находится капсула с жидким содержимым (маслом, водой или спиртом) и пузырьком воздуха. Отклонение определяется по шкале. не более 0,5-1 мм Монтаж мебели и труб, поклейка обоев, укладка плитки.

Выбор уровня будет зависеть от особенностей работ и материалов, а также предпочтений и возможностей мастера. Помимо обозначенных выше можно выбрать специализированные приборы: брусковые, торпедо, карманные, ударные и пр.

Лучшие производители строительных уровней

Прежде, чем мы перейдем к рейтингу приборов, представим хороших производителей строительных уровней на рынке:

Kapro . Израильская фирма, выпускающая строительные уровни и инструмент для разметки под одноименной маркой. В ассортименте лучшие литые уровни из алюминия, небольшие уровни (торпедо), классические пузырьковые и угловые модели.

. Израильская фирма, выпускающая строительные уровни и инструмент для разметки под одноименной маркой. В ассортименте лучшие литые уровни из алюминия, небольшие уровни (торпедо), классические пузырьковые и угловые модели. Stabila . Поставщик уровней разных модификаций: телескопических, магнитных, литых, электронных. Уровни подходят как для ремонта в квартире, так и для строительства в сложных условиях.

. Поставщик уровней разных модификаций: телескопических, магнитных, литых, электронных. Уровни подходят как для ремонта в квартире, так и для строительства в сложных условиях. Ada . Один из лучших производителей оборудования для измерения и диагностики. Из многообразия моделей можно подобрать оптические и лазерные нивелиры, угломеры, цифровые и пузырьковые уровни.

. Один из лучших производителей оборудования для измерения и диагностики. Из многообразия моделей можно подобрать оптические и лазерные нивелиры, угломеры, цифровые и пузырьковые уровни. Центроинструмент . Российский бренд доступного и качественного инструмента. Популярностью пользуются уровни линейки “Лидер”, собравшие много положительных отзывов.

. Российский бренд доступного и качественного инструмента. Популярностью пользуются уровни линейки “Лидер”, собравшие много положительных отзывов. Stanley . Компания родом из США, товар которой известен во всем мире. В наличии магнитные модели, уровни торпедо, модели разной длины с ампулами.

. Компания родом из США, товар которой известен во всем мире. В наличии магнитные модели, уровни торпедо, модели разной длины с ампулами. Сибртех . Производитель инструмента из Россия. Поставляет в магазины гидроуровни разной длины и лазерные приборы.

. Производитель инструмента из Россия. Поставляет в магазины гидроуровни разной длины и лазерные приборы. РемоКолор . Предлагает инструмент российского производства. В ассортименте алюминиевые уровни на 3 ампулы, а также водяные приборы.

. Предлагает инструмент российского производства. В ассортименте алюминиевые уровни на 3 ампулы, а также водяные приборы. Toolberg. Предлагает к приобретению лучшие скелетные и коробчатые уровни, модели торпедо и водяные.

Рейтинг пузырьковых уровней для дома

Модель/Характеристика Количество глазков Длина (см) Погрешность измерения (мм/м) Материал Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Stabila 02292 2 200 0,5 Алюминий Германия 1,4 6 000 Kapro 920-10-40 2 40 0,5 Алюминий Израиль 0,34 2 409 Stabila Pocket Electric18115 1 6,7 1 Пластик Германия 0,76 1 500 Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-50 1 50 0,5 Алюминий Израиль 0,41 3 470 STANLEY STHT1-43105 2 100 0,5 Алюминий Таиланд 0,6 1 890

Пузырьковый уровень Stabila 02292

Рейтинг строительных уровней открывает инструмент с положительными отзывами пользователей от “немцев” Stabila.

Плюсы:

Профиль выполнен из алюминия, поэтому устойчив к падениям;

Порошковое покрытие нанесено по электростатической технологии, что обеспечивает его стойкость в сложных рабочих условиях и легкий уход;

Профиль оборудован с боков защитными колпачками, что препятствует попаданию внутрь корпуса пыли, воды, частиц материалов;

Позволяет производит выравнивание и измерять уклон горизонтальных и вертикальных поверхностей благодаря двум ампулам;

Лучших вес по отзывам пользователей позволяет долго держать прибор в руках;

Позволяет работать с конструкциями длиной от 30 см до 2 м, поэтому удобен при прокладке труб и систем электроснабжения;

Немецкая сборка.

Минусы:

Высокая стоимость;

Колпачки не имеют большой стойкости к ударам.

Уровень литой ударный пузырьковый Kapro 920-10-40

Какой уровень лучше взять для плиточных работ? - Специалисты рекомендуют к приобретению лучшие легкие ударные модели, такие как “профессионал” 920-10-40 от Kapro.

Плюсы:

Колба из полиакрила просматривается с двух сторон;

Колба для выравнивания горизонтальных поверхностей зафиксирована на эпоксидный клей для лучшего крепления;

По бокам имеются две вставки для амортизации при ударах, что удобно при фиксации кафеля и плитки;

Рабочая поверхность обработана методом фрезеровки, чтобы избежать минимальных отклонений при измерениях;

Содержимое колб устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения;

Можно хранить как в горизонтальном положении, так и подвешивать вертикально за счет наличия отверстия;

Вес 0,34 кг способствует длительной комфортной работе.

Минусы:

Высокая стоимость.

Уровень карманный пузырьковый Stabila Pocket Electric18115

Неплохой карманный прибор, который станет прекрасным подспорьем при установке розеток.

Плюсы:

Лучший вес (менее 100 граммов) и компактный пластиковый корпус позволяет носить прибор с собой в течение рабочего дня, закрепив на ремень с помощью зажима;

Во время работы помещается на магнитную подставку, поэтому не требует ручной фиксации на стене;

Оптимален для прокладки электропроводки и установки розеток и выключателей;

Выемка на корпусе позволяет использовать инструмент и выравнивать детали, не снимая уровень;

В модели предусмотрен один глазок, который дает погрешность не более 1 мм на метр;

Немецкое качество сборки.

Минусы:

Только для небольших поверхностей.

Уровень литой ударный пузырьковый Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-50

Легкий прибор с литым устойчивым к ударам корпусом оптимальный для укладки плитки, кафеля, кирпича.

Плюсы:

Зона с амортизацией позволяет наносить удары молотком для лучшего выравнивания;

Оптимально подходит для плиточных работ;

Колба позволяет делать обзор с двух сторон, поэтому у оператора не будет необходимости переворачивать прибор;

Содержимое колбы не тускнеет под воздействием солнечных лучей, поэтому ватерпасом удобно пользоваться на улице;

Поверхность алюминиевого корпуса прошла фрезеровку, поэтому устройство имеет лучшую низкую вероятность погрешности;

Колбы из полиакрила устойчивы к ударам в случае падения;

Малый вес уровня не обременит оператора при переноске и работе.

Минусы:

Высокая цена.

Уровень пузырьковый STANLEY STHT1-43105

Если вы думаете, какой лучше строительный уровень купить для ремонта дома, то данная модель от STANLEY - достойный вариант.

Плюсы:

Крупные капсулы для горизонтальных и вертикальных поверхностей позволят наиболее точно определить показатель отклонения;

Пластиковые заглушки по бокам защищают прибор от удара, попадания мусора внутрь профиля;

Гладкий корпус способствует лучшему очищению после работ;

Длина в 1 м оптимальна для любых работ по ремонту в квартире, доме, офисном помещении;

На корпусе есть выемка для подвешивания инструмента в мастерской или в перерыве между измерениями;

Малый вес (0,6 кг).

Минусы:

Не выявлено.

Какие магнитные уровни лучше

Уровень магнитный пузырьковый Ada instruments Titan 100 Plus

Если вам нужен многофункциональный и лучший по прочности прибор, то выбор строительного уровня можно остановить на Titan 100 Plus.

Плюсы:

Профиль из алюминия имеет утолщения в рабочей части и ребра сбоку, за счет чего осуществляется легкий хват и устойчивость к силовому воздействию;

По бокам есть заглушки из резины, повышающей защиту устройства от ударов при падении;

Для работы при малом освещении предусмотрено зеркальце у глазка, показывающее положение пузырька при подаче луча;

Модель можно держать в руках при помощи отверстий в корпусе или закрепить на магнит при работе с металлом;

Три ампулы и размера в миллиметрах и градусах позволяют оперировать с поверхностью под любым углом;

Оптимальная средняя длина - 1 м.

Минусы:

Небольшой люфт ручек;

Слабые магниты.

Уровень магнитный пузырьковый Stanley FatMax XL Torpedo 0-43-609

Лучшие уровни имеют небольшой вес, прочность, возможность измерения под углом, как FatMax XL Torpedo 0-43-609.

Плюсы:

Капсула для измерения угла наклона поворачивается на 180 градусов, что расширяет возможности устройства на разных поверхностях;

Магнит позволяет закрепить прибор на трубе или металлическом листе;

Литой корпус без сварных швов более прочен и удароустойчив;

Акриловые колбы не позволяют содержимому пролиться при падениях и ударах;

Небольшой размер и вес делают прибор оптимальным для косметического ремонта в квартире.

Минусы:

Небольшой люфт поворотного глазка;

Высокая стоимость.

Магнитный пузырьковый уровень Зубр Профессионал Магнит 600 мм 34589-060

Строительный уровень с перископом, который также вошел в наш рейтинг лучших.

Плюсы:

Устраняет возможность погрешности измерений при боковом зрении за счет перископа;

Алюминиевый профиль и резиновые вставки по бокам повышают прочность и устойчивость при ударах и падении;

Оснащен двумя противоударными глазками для измерений в вертикальной и горизонтальной плоскости;

Длины 60 см достаточно для измерений при ремонте;

Поверхность профиля прошла фрезеровку, поэтому погрешность удалось минимизировать до 0,5 мм/м;

Для удобной фиксации на поверхности предусмотрен магнит и выемки в корпусе, которые также подойдут для подвешивания.

Минусы:

Нестойкое ЛКП.

Уровень магнитный пузырьковый Matrix 34732, 800мм

Какой лучше купить уровень для ремонта в ванной? - Практичным вариантом будет магнитный прибор с функциональной шкалой, как Matrix 34732 из нашего рейтинга.

Плюсы:

Рассчитан на выполнении измерений в двух плоскостях и под углом;

Лучшая невысока погрешность за счет калибровки глазков и выравнивания рабочей части методом фрезеровки;

Удобная длина как для ремонта, так и для строительных работ;

Измерительная шкала по всей длине прибора гарантирует удобство при работах;

Уровень можно держать в руках или подвешивать с помощью сквозных отверстий на корпусе;

Выполнен из алюминиевого профиля, поэтому не подвержен коррозии;

Минусы:

Несколько тяжеловат.

Магнитный пузырьковый уровень Rgk U5020

Все еще размышляете, какой выбрать уровень для переноски в ящике или сумке? - Производитель Rgk нашел подходящее решение.

Плюсы:

Оптимален для определения уклона в горизонтальной и вертикальной плоскости;

Вставки из пластика повышают ударопрочность;

Акриловый материал ампул прочен и не подвержен помутнению, что обеспечит хорошее качество измерений;

Разметка выгравирована на металле, поэтому прибор не потеряет своих свойств даже при истирании ЛКП;

Подходит для работы на небольшой поверхности;

Малые габариты и вес не затруднит использование переноску, а выемки в корпусе позволят подвесить прибор в мастерской;

Лучшая стоимость.

Минусы:

Слабый магнит.

Лучший электронный уровень

Модель/Характеристика Количество глазков Длина (см) Погрешность измерения (градусы) Материал Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) ADA Pro Level 40 2 40 0,2 Металл Китай 0,36 2 700 Condtrol I-Tronix 2 61 0,2 Металл Китай 0,45 3 900 ADA PRODigit 30 2 30 0,05 Алюминий Китай 0,59 5 500 STABILA тип 96 electronic 17705 2 40 0,05 - Германия 0,76 28 700 МЕГЕОН 77800 2 40 0,2 - Китай 0,33 4 800

Уровень электронный строительный ADA Pro Level 40

Какой лучше купить строительный уровень, когда важна минимальная погрешность? - Можно присмотреться к цифровым моделям, хороший пример - Pro Level 40 с дополнительными колбами.

Плюсы:

Встроенный инклинометр позволяет определять отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскости и выводить их на цифровой дисплей;

Возможность автоматической калибровки;

Чтобы сохранить результаты на дисплее есть клавиша Hold;

Для работы в подвальных и малоосвещенных помещениях предусмотрена подсветка;

Автоматический поворот показателей на дисплее при измерениях над головой оператора;

Помимо цифровой системы есть и две колбы, которые позволяют контролировать и уточнять показатели;

Есть встроенные магниты для крепления к металлическим поверхностям.

Минусы:

Нестойкое ЛКП.

Электронный строительный уклономер Condtrol I-Tronix 60

Хорошие уровни просты в использовании и хранении, пример такого уровня - данная модель от Condtrol.

Плюсы:

Лучшая система отображения данных: уклон отражается в удобной для оператора системе измерения (процентах, градусах, мм/м);

Две колбы позволяют проверять точность показаний или использовать прибор при севших батарейках;

Сквозные отверстия в корпусе для хранения в подвешенном виде в мастерской или кладовой;

Об отклонении от ровного положения прибора оповещает звуковой сигнал;

Результат можно зафиксировать на экране для дальнейшей работы;

Допускается ручная калибровка;

Минимальную погрешность обеспечивает фрезерованная поверхность.

Минусы:

Не выявлено.

Уровень цифровой строительный ADA PRODigit 30

Какой строительный уровень лучше для ландшафтных работ? - Конечно модель с прочным корпусом, лучшим точным цифровым механизмом и креплением на штатив, как PRODigit 30 из нашего рейтинга.

Плюсы:

Функциональный прибор наделен цифровым дисплеем, измерительной миллиметровой шкалой и двумя колбами;

Уровень уклона отражается в градусах и процентах для удобства пользователя;

Есть магниты, которые освобождают руки оператора при работе с трубами и металлоконструкциями;

Возможность крепления устройства на штатив посредством резьбового соединения;

Алюминиевый корпус стоек к механическим и химическим повреждениям и покрыт краской, а диапазон допустимых температур использования составляет от - 10 до +50 градусов, поэтому прибор можно использовать в помещении и на открытом воздухе.

Минусы:

Периодическая необходимость замены батареек для работы цифрового механизма.

Уровень электронный строительный STABILA тип 96 electronic 17705

Какие строительные уровни лучше для профессиональных работ? - Лучше выбрать модели, которые не только укажут на отклонение, но еще и помогут его исправить. В нашем рейтинге лучших такой является Тип 96 electronic 17705 от STABILA.

Плюсы:

Корпус выполнен из алюминия и покрыт порошковым ЛКП, поэтому устойчив к работе в сложных условиях;

Материал ампул устойчивы к ударам и не позволяет содержимому просачиваться наружу;

Лучшая степень защиты от твердых частиц и влаги (IP 65) для работы на улице и в помещении;

Звуковой сигнал предупредит о наличии уклона от поверхности, а также при ее выравнивании;

Гладкость фрезерованной поверхности корпуса значительно снижает погрешность;

Дисплей имеет освещение, что повышает комфорт в темных комнатах или работе в вечернее время;

Второй дисплей в верхней части для потолочных работ.

Минусы:

Самый дорогой аппарат рейтинга.

Электронный уровень строительный МЕГЕОН 77800

Какие строительные уровни лучше, отечественные или зарубежные? - Безусловно, фраза “немецкая сборка” подкупает, но можно встретить и продукты от российских брендов с достойными отзывами. Один из таких лучших уровней - 77800 от Мегеон.

Плюсы:

Имеет не только дисплей, но и колбы для лучшей сверки показаний или работы без батареек;

Содержимое колб - спиртовое, оно не подвержено помутнению или выцветанию на солнце;

Предусмотрена лучшая система экономии энергии - прибор отключается через 5 минут без использования, а при ресурсе в 100 часов это позволит работать с ним длительное время;

Есть магниты для фиксации на металле;

Для лучшей видимости экран прибора подсвечивается.

Минусы:

Не выявлено.

Лучшие лазерные строительные уровни

Уровень лазерный ADA PROLiner 4V A00474

Начнем рейтинг лазерных уровней с популярной у покупателей самовыравнивающейся модели от Ada.

Плюсы:

Луч лазера яркий, поэтому виден на любой поверхности;

Возможность измерений в разных плоскостях и быстрое перенесение разметки;

Металлические комплектующие и устойчивое основание позволяют использовать нивелир в сложных условиях стройки;

Автоматическое выравнивание дает погрешность не более 0,2 мм/м;

Возможность проецирования линий под наклоном;

Основание поворачивается, поэтому не придется переставлять прибор для измерения на другой поверхности в комнате.

Минусы:

Не выявлено.

Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional (0601063L00)

Хороший аппарат, заряда которого хватит более чем на 15 часов постоянной работы.

Плюсы:

Создает проекции линий как в прямой, так и в наклонной плоскости (до 360 градусов);

Время работы от одного заряда - 17 часов делает прибор оптимальным для длительной работы на площадке;

10-метрового луча достаточно как для ремонта в комнате, так и при строительстве;

Защита от попадания мелкого мусора и воды IP 54;

Вес около 0,5 килограмма и небольшой корпус облегчают переноску и хранение;

Отверстие под установку прибора на штатив.

Минусы:

Кнопка включения фиксации плохо продавливается.

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0

Небольшой прибор для строительных операций с 20 часами работы от одного заряда и защитной сумкой в комплекте.

Плюсы:

3 режима свечения лазера (крест, перекрестные линии, горизонтальная или вертикальная линия отдельно);

Малые габариты и вес, а также сумка в комплекте для удобной транспортировки прибора на другие объекты или хранения;

Режим самовыравнивания можно отключить;

Лучший в рейтинге показатель работы от одного заряда (20 часов);

Защита IP54 большой диапазон рабочих температур для операций в любых условиях.

Минусы:

Нет штатива в комплекте.

Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521

Одна из самых бюджетных и лучших по отзывам моделей нивелира в рейтинге.

Плюсы:

Луч проецируется не только в двух плоскостях, но и под углом для выполнения разных задач;

Самовыравнивание при необходимости можно отключить, а процесс автоматической настройки не займет более 10 секунд;

Кубическая форма и лучший легкий вес в категории - 250 граммов;

Лучи распространяются на 10 метров от устройства для работы на больших пространствах.

Минусы:

Быстрый износ основания.

Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126

Уровень с запатентованным дизайном, который подойдет для работ в любой зоне помещения.

Плюсы:

Металлическая рама внутри для защиты от механических повреждений;

Лучи зеленого цвета высокой мощности хорошо заметны на поверхности;

Способен проецировать не только прямые но и наклонные плоскости;

Для удобства проецирования лучей на пол предусмотрена клипса для потолочного крепления на профиль.

Минусы:

Низкая герметичность корпуса.

Лучшие гидроуровни

Модель/Характеристика Диаметр шланга (мм) Длина шланга(см) Материал Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Сибртех 37048 8 10 Пластик Россия 0,26 400 Сибртех 37057 8 25 Пластик Россия 0,58 700 ЗУБР Профессионал 20 м 3482-08-20 8 20 Пластик Россия 0,83 470

Гидроуровень строительный Сибртех 37048

Пользователи отмечают точность показаний прибора и качество пластиковых деталей.

Плюсы:

Прочный пластиковый шланг не даст протечки при частых перегибах;

Не имеет сложной электроники, поэтому легок в применении;

Небольшой вес и гибкость шланга способствуют компактной легкой переноске;

Колбы с четкой разметкой;

Бюджетная стоимость.

Минусы:

Не выявлено.

Гидроуровень строительный Сибртех 37057

Какой строительный уровень лучше выбрать для значительно удаленных друг от друга объектов? - Лучшим выбором будет гидроуровень с длинным шлангом. Советуем присмотреться к 37057 от Сибртех.

Плюсы:

25- метровый шланг будет удобен при строительных работах или ремонте в больших комнатах;

Четкая разметка на колбах позволит не ошибиться при снятии показаний;

Легкая конструкция и гибкий шланг способствуют простой транспортировке.

Минусы:

Не выявлено.

Гидроуровень строительный ЗУБР Профессионал 20 м 3482-08-20

Замыкает рейтинг лучших уровней прибор от Зубр.

Плюсы:

Шланг гибок и устойчив к случайному попаданию химикатов;

Простота механизма способствует легкому управлению;

Резиновый бегунок и четкая шкала для лучшего обозначения уровня;

Невысокая стоимость.

Минусы: