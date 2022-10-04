Содержание:
- Какой строительный уровень выбрать
- Лучшие производители строительных уровней
- Рейтинг пузырьковых уровней для дома
- Какие магнитные уровни лучше
- Лучший электронный уровень
- Лучшие лазерные строительные уровни
- Лучшие гидроуровни
В среде профессионалов и любителей самостоятельного ремонта не найдется умельца, который бы не знал о важности применения строительного уровня. Для качественного ремонта и кладки недостаточно измерения угла наклона поверхностей “на глаз”, поэтому перед работами мастер выбирает подходящий для него прибор. В статье расскажем, как выбрать лучший строительный уровень и представим рейтинг ватерпасов для любых работ.
Какой строительный уровень выбрать
Лучшие строительные уровни отличаются по принципу действия и применяются для решения определенных задач. В таблице ниже рассмотрим основные разновидности и сферы применения:
|
Уровень
|
Особенности
|
Погрешность измерения на 1 метр плоскости
|
Применение
|
Гидроуровень
|
Работает за счет двух соединенных друг с другом трубок с жидкостью.
|
не более 3 мм
|
Удобен , когда поверхности находятся не некотором расстоянии. Применяют для заливки и выравнивания пола, стяжки, гипсокартонных конструкций.
|
Лазерный (нивелир)
|
Самый современный тип. Лазерный механизм отличается быстротой реакции, измеряя неровность плоскости посредством луча.
|
не более 0,1 мм
|
Лучший точный уровень, который применяют профессиональные строители и отделочники. Приобретать его желательно для частого использования, так как для разовых работ столь дорогостоящая покупка нерентабельна.
|
Трубный
|
Имеет v-образную форму. Его особенность - наличие магнитов, которая весьма удобна при работе с металлами (трубами, листами).
|
не более 1 мм
|
При прокладке труб, металлических конструкций.
|
Электронный
|
Оснащен пузырьковыми камерами. Результат измерений выводится на цифровой дисплей.
|
-
|
Применим как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Пригодится при любых отделочных работах.
|
Пузырьковый
|
Самая популярная и бюджетная модель. В основе находится капсула с жидким содержимым (маслом, водой или спиртом) и пузырьком воздуха. Отклонение определяется по шкале.
|
не более 0,5-1 мм
|
Монтаж мебели и труб, поклейка обоев, укладка плитки.
Выбор уровня будет зависеть от особенностей работ и материалов, а также предпочтений и возможностей мастера. Помимо обозначенных выше можно выбрать специализированные приборы: брусковые, торпедо, карманные, ударные и пр.
Лучшие производители строительных уровней
Прежде, чем мы перейдем к рейтингу приборов, представим хороших производителей строительных уровней на рынке:
- Kapro. Израильская фирма, выпускающая строительные уровни и инструмент для разметки под одноименной маркой. В ассортименте лучшие литые уровни из алюминия, небольшие уровни (торпедо), классические пузырьковые и угловые модели.
- Stabila. Поставщик уровней разных модификаций: телескопических, магнитных, литых, электронных. Уровни подходят как для ремонта в квартире, так и для строительства в сложных условиях.
- Ada. Один из лучших производителей оборудования для измерения и диагностики. Из многообразия моделей можно подобрать оптические и лазерные нивелиры, угломеры, цифровые и пузырьковые уровни.
- Центроинструмент. Российский бренд доступного и качественного инструмента. Популярностью пользуются уровни линейки “Лидер”, собравшие много положительных отзывов.
- Stanley. Компания родом из США, товар которой известен во всем мире. В наличии магнитные модели, уровни торпедо, модели разной длины с ампулами.
- Сибртех. Производитель инструмента из Россия. Поставляет в магазины гидроуровни разной длины и лазерные приборы.
- РемоКолор. Предлагает инструмент российского производства. В ассортименте алюминиевые уровни на 3 ампулы, а также водяные приборы.
- Toolberg. Предлагает к приобретению лучшие скелетные и коробчатые уровни, модели торпедо и водяные.
Рейтинг пузырьковых уровней для дома
|
Модель/Характеристика
|
Количество глазков
|
Длина (см)
|
Погрешность измерения (мм/м)
|
Материал
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Stabila 02292
|
2
|
200
|
0,5
|
Алюминий
|
Германия
|
1,4
|
6 000
|
Kapro 920-10-40
|
2
|
40
|
0,5
|
Алюминий
|
Израиль
|
0,34
|
2 409
|
Stabila Pocket Electric18115
|
1
|
6,7
|
1
|
Пластик
|
Германия
|
0,76
|
1 500
|
Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-50
|
1
|
50
|
0,5
|
Алюминий
|
Израиль
|
0,41
|
3 470
|
STANLEY STHT1-43105
|
2
|
100
|
0,5
|
Алюминий
|
Таиланд
|
0,6
|
1 890
Пузырьковый уровень Stabila 02292
Рейтинг строительных уровней открывает инструмент с положительными отзывами пользователей от “немцев” Stabila.
Плюсы:
- Профиль выполнен из алюминия, поэтому устойчив к падениям;
- Порошковое покрытие нанесено по электростатической технологии, что обеспечивает его стойкость в сложных рабочих условиях и легкий уход;
- Профиль оборудован с боков защитными колпачками, что препятствует попаданию внутрь корпуса пыли, воды, частиц материалов;
- Позволяет производит выравнивание и измерять уклон горизонтальных и вертикальных поверхностей благодаря двум ампулам;
- Лучших вес по отзывам пользователей позволяет долго держать прибор в руках;
- Позволяет работать с конструкциями длиной от 30 см до 2 м, поэтому удобен при прокладке труб и систем электроснабжения;
- Немецкая сборка.
Минусы:
- Высокая стоимость;
- Колпачки не имеют большой стойкости к ударам.
Уровень литой ударный пузырьковый Kapro 920-10-40
Какой уровень лучше взять для плиточных работ? - Специалисты рекомендуют к приобретению лучшие легкие ударные модели, такие как “профессионал” 920-10-40 от Kapro.
Плюсы:
- Колба из полиакрила просматривается с двух сторон;
- Колба для выравнивания горизонтальных поверхностей зафиксирована на эпоксидный клей для лучшего крепления;
- По бокам имеются две вставки для амортизации при ударах, что удобно при фиксации кафеля и плитки;
- Рабочая поверхность обработана методом фрезеровки, чтобы избежать минимальных отклонений при измерениях;
- Содержимое колб устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения;
- Можно хранить как в горизонтальном положении, так и подвешивать вертикально за счет наличия отверстия;
- Вес 0,34 кг способствует длительной комфортной работе.
Минусы:
Уровень карманный пузырьковый Stabila Pocket Electric18115
Неплохой карманный прибор, который станет прекрасным подспорьем при установке розеток.
Плюсы:
- Лучший вес (менее 100 граммов) и компактный пластиковый корпус позволяет носить прибор с собой в течение рабочего дня, закрепив на ремень с помощью зажима;
- Во время работы помещается на магнитную подставку, поэтому не требует ручной фиксации на стене;
- Оптимален для прокладки электропроводки и установки розеток и выключателей;
- Выемка на корпусе позволяет использовать инструмент и выравнивать детали, не снимая уровень;
- В модели предусмотрен один глазок, который дает погрешность не более 1 мм на метр;
- Немецкое качество сборки.
Минусы:
- Только для небольших поверхностей.
Уровень литой ударный пузырьковый Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-50
Легкий прибор с литым устойчивым к ударам корпусом оптимальный для укладки плитки, кафеля, кирпича.
Плюсы:
- Зона с амортизацией позволяет наносить удары молотком для лучшего выравнивания;
- Оптимально подходит для плиточных работ;
- Колба позволяет делать обзор с двух сторон, поэтому у оператора не будет необходимости переворачивать прибор;
- Содержимое колбы не тускнеет под воздействием солнечных лучей, поэтому ватерпасом удобно пользоваться на улице;
- Поверхность алюминиевого корпуса прошла фрезеровку, поэтому устройство имеет лучшую низкую вероятность погрешности;
- Колбы из полиакрила устойчивы к ударам в случае падения;
- Малый вес уровня не обременит оператора при переноске и работе.
Минусы:
Уровень пузырьковый STANLEY STHT1-43105
Если вы думаете, какой лучше строительный уровень купить для ремонта дома, то данная модель от STANLEY - достойный вариант.
Плюсы:
- Крупные капсулы для горизонтальных и вертикальных поверхностей позволят наиболее точно определить показатель отклонения;
- Пластиковые заглушки по бокам защищают прибор от удара, попадания мусора внутрь профиля;
- Гладкий корпус способствует лучшему очищению после работ;
- Длина в 1 м оптимальна для любых работ по ремонту в квартире, доме, офисном помещении;
- На корпусе есть выемка для подвешивания инструмента в мастерской или в перерыве между измерениями;
- Малый вес (0,6 кг).
Минусы:
Какие магнитные уровни лучше
Уровень магнитный пузырьковый Ada instruments Titan 100 Plus
Если вам нужен многофункциональный и лучший по прочности прибор, то выбор строительного уровня можно остановить на Titan 100 Plus.
Плюсы:
- Профиль из алюминия имеет утолщения в рабочей части и ребра сбоку, за счет чего осуществляется легкий хват и устойчивость к силовому воздействию;
- По бокам есть заглушки из резины, повышающей защиту устройства от ударов при падении;
- Для работы при малом освещении предусмотрено зеркальце у глазка, показывающее положение пузырька при подаче луча;
- Модель можно держать в руках при помощи отверстий в корпусе или закрепить на магнит при работе с металлом;
- Три ампулы и размера в миллиметрах и градусах позволяют оперировать с поверхностью под любым углом;
- Оптимальная средняя длина - 1 м.
Минусы:
- Небольшой люфт ручек;
- Слабые магниты.
Уровень магнитный пузырьковый Stanley FatMax XL Torpedo 0-43-609
Лучшие уровни имеют небольшой вес, прочность, возможность измерения под углом, как FatMax XL Torpedo 0-43-609.
Плюсы:
- Капсула для измерения угла наклона поворачивается на 180 градусов, что расширяет возможности устройства на разных поверхностях;
- Магнит позволяет закрепить прибор на трубе или металлическом листе;
- Литой корпус без сварных швов более прочен и удароустойчив;
- Акриловые колбы не позволяют содержимому пролиться при падениях и ударах;
- Небольшой размер и вес делают прибор оптимальным для косметического ремонта в квартире.
Минусы:
- Небольшой люфт поворотного глазка;
- Высокая стоимость.
Магнитный пузырьковый уровень Зубр Профессионал Магнит 600 мм 34589-060
Строительный уровень с перископом, который также вошел в наш рейтинг лучших.
Плюсы:
- Устраняет возможность погрешности измерений при боковом зрении за счет перископа;
- Алюминиевый профиль и резиновые вставки по бокам повышают прочность и устойчивость при ударах и падении;
- Оснащен двумя противоударными глазками для измерений в вертикальной и горизонтальной плоскости;
- Длины 60 см достаточно для измерений при ремонте;
- Поверхность профиля прошла фрезеровку, поэтому погрешность удалось минимизировать до 0,5 мм/м;
- Для удобной фиксации на поверхности предусмотрен магнит и выемки в корпусе, которые также подойдут для подвешивания.
Минусы:
Уровень магнитный пузырьковый Matrix 34732, 800мм
Какой лучше купить уровень для ремонта в ванной? - Практичным вариантом будет магнитный прибор с функциональной шкалой, как Matrix 34732 из нашего рейтинга.
Плюсы:
- Рассчитан на выполнении измерений в двух плоскостях и под углом;
- Лучшая невысока погрешность за счет калибровки глазков и выравнивания рабочей части методом фрезеровки;
- Удобная длина как для ремонта, так и для строительных работ;
- Измерительная шкала по всей длине прибора гарантирует удобство при работах;
- Уровень можно держать в руках или подвешивать с помощью сквозных отверстий на корпусе;
- Выполнен из алюминиевого профиля, поэтому не подвержен коррозии;
Минусы:
Магнитный пузырьковый уровень Rgk U5020
Все еще размышляете, какой выбрать уровень для переноски в ящике или сумке? - Производитель Rgk нашел подходящее решение.
Плюсы:
- Оптимален для определения уклона в горизонтальной и вертикальной плоскости;
- Вставки из пластика повышают ударопрочность;
- Акриловый материал ампул прочен и не подвержен помутнению, что обеспечит хорошее качество измерений;
- Разметка выгравирована на металле, поэтому прибор не потеряет своих свойств даже при истирании ЛКП;
- Подходит для работы на небольшой поверхности;
- Малые габариты и вес не затруднит использование переноску, а выемки в корпусе позволят подвесить прибор в мастерской;
- Лучшая стоимость.
Минусы:
Лучший электронный уровень
|
Модель/Характеристика
|
Количество глазков
|
Длина (см)
|
Погрешность измерения (градусы)
|
Материал
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
ADA Pro Level 40
|
2
|
40
|
0,2
|
Металл
|
Китай
|
0,36
|
2 700
|
Condtrol I-Tronix
|
2
|
61
|
0,2
|
Металл
|
Китай
|
0,45
|
3 900
|
ADA PRODigit 30
|
2
|
30
|
0,05
|
Алюминий
|
Китай
|
0,59
|
5 500
|
STABILA тип 96 electronic 17705
|
2
|
40
|
0,05
|
-
|
Германия
|
0,76
|
28 700
|
МЕГЕОН 77800
|
2
|
40
|
0,2
|
-
|
Китай
|
0,33
|
4 800
Уровень электронный строительный ADA Pro Level 40
Какой лучше купить строительный уровень, когда важна минимальная погрешность? - Можно присмотреться к цифровым моделям, хороший пример - Pro Level 40 с дополнительными колбами.
Плюсы:
- Встроенный инклинометр позволяет определять отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскости и выводить их на цифровой дисплей;
- Возможность автоматической калибровки;
- Чтобы сохранить результаты на дисплее есть клавиша Hold;
- Для работы в подвальных и малоосвещенных помещениях предусмотрена подсветка;
- Автоматический поворот показателей на дисплее при измерениях над головой оператора;
- Помимо цифровой системы есть и две колбы, которые позволяют контролировать и уточнять показатели;
- Есть встроенные магниты для крепления к металлическим поверхностям.
Минусы:
Электронный строительный уклономер Condtrol I-Tronix 60
Хорошие уровни просты в использовании и хранении, пример такого уровня - данная модель от Condtrol.
Плюсы:
- Лучшая система отображения данных: уклон отражается в удобной для оператора системе измерения (процентах, градусах, мм/м);
- Две колбы позволяют проверять точность показаний или использовать прибор при севших батарейках;
- Сквозные отверстия в корпусе для хранения в подвешенном виде в мастерской или кладовой;
- Об отклонении от ровного положения прибора оповещает звуковой сигнал;
- Результат можно зафиксировать на экране для дальнейшей работы;
- Допускается ручная калибровка;
- Минимальную погрешность обеспечивает фрезерованная поверхность.
Минусы:
Уровень цифровой строительный ADA PRODigit 30
Какой строительный уровень лучше для ландшафтных работ? - Конечно модель с прочным корпусом, лучшим точным цифровым механизмом и креплением на штатив, как PRODigit 30 из нашего рейтинга.
Плюсы:
- Функциональный прибор наделен цифровым дисплеем, измерительной миллиметровой шкалой и двумя колбами;
- Уровень уклона отражается в градусах и процентах для удобства пользователя;
- Есть магниты, которые освобождают руки оператора при работе с трубами и металлоконструкциями;
- Возможность крепления устройства на штатив посредством резьбового соединения;
- Алюминиевый корпус стоек к механическим и химическим повреждениям и покрыт краской, а диапазон допустимых температур использования составляет от - 10 до +50 градусов, поэтому прибор можно использовать в помещении и на открытом воздухе.
Минусы:
- Периодическая необходимость замены батареек для работы цифрового механизма.
Уровень электронный строительный STABILA тип 96 electronic 17705
Какие строительные уровни лучше для профессиональных работ? - Лучше выбрать модели, которые не только укажут на отклонение, но еще и помогут его исправить. В нашем рейтинге лучших такой является Тип 96 electronic 17705 от STABILA.
Плюсы:
- Корпус выполнен из алюминия и покрыт порошковым ЛКП, поэтому устойчив к работе в сложных условиях;
- Материал ампул устойчивы к ударам и не позволяет содержимому просачиваться наружу;
- Лучшая степень защиты от твердых частиц и влаги (IP 65) для работы на улице и в помещении;
- Звуковой сигнал предупредит о наличии уклона от поверхности, а также при ее выравнивании;
- Гладкость фрезерованной поверхности корпуса значительно снижает погрешность;
- Дисплей имеет освещение, что повышает комфорт в темных комнатах или работе в вечернее время;
- Второй дисплей в верхней части для потолочных работ.
Минусы:
- Самый дорогой аппарат рейтинга.
Электронный уровень строительный МЕГЕОН 77800
Какие строительные уровни лучше, отечественные или зарубежные? - Безусловно, фраза “немецкая сборка” подкупает, но можно встретить и продукты от российских брендов с достойными отзывами. Один из таких лучших уровней - 77800 от Мегеон.
Плюсы:
- Имеет не только дисплей, но и колбы для лучшей сверки показаний или работы без батареек;
- Содержимое колб - спиртовое, оно не подвержено помутнению или выцветанию на солнце;
- Предусмотрена лучшая система экономии энергии - прибор отключается через 5 минут без использования, а при ресурсе в 100 часов это позволит работать с ним длительное время;
- Есть магниты для фиксации на металле;
- Для лучшей видимости экран прибора подсвечивается.
Минусы:
Лучшие лазерные строительные уровни
|
Модель/Характеристика
|
Работа на одном заряде (час)
|
Диапазон нивелирования (градус)
|
Погрешность измерения (мм/м)
|
Тип выравнивания
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
ADA PROLiner 4V A00474
|
8
|
3
|
0,2
|
Автоматическое
|
Китай
|
0,9
|
12 990
|
Bosch GLL 2-10 Professional (0601063L00)
|
17
|
4
|
0,3
|
Автоматическое
|
Китай
|
0,49
|
6 669
|
Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
|
20
|
4
|
0,5
|
Автоматическое
|
Китай
|
0,5
|
10 220
|
Bosch Quigo 0.603.663.521
|
5
|
4
|
0,8
|
Автоматическое
|
Китай
|
0,22
|
4 770
|
Condtrol NEO G200 1-2-126
|
15
|
4,5
|
0,3
|
Автоматическое
|
Китай
|
0,5
|
5 990
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V A00474
Начнем рейтинг лазерных уровней с популярной у покупателей самовыравнивающейся модели от Ada.
Плюсы:
- Луч лазера яркий, поэтому виден на любой поверхности;
- Возможность измерений в разных плоскостях и быстрое перенесение разметки;
- Металлические комплектующие и устойчивое основание позволяют использовать нивелир в сложных условиях стройки;
- Автоматическое выравнивание дает погрешность не более 0,2 мм/м;
- Возможность проецирования линий под наклоном;
- Основание поворачивается, поэтому не придется переставлять прибор для измерения на другой поверхности в комнате.
Минусы:
Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional (0601063L00)
Хороший аппарат, заряда которого хватит более чем на 15 часов постоянной работы.
Плюсы:
- Создает проекции линий как в прямой, так и в наклонной плоскости (до 360 градусов);
- Время работы от одного заряда - 17 часов делает прибор оптимальным для длительной работы на площадке;
- 10-метрового луча достаточно как для ремонта в комнате, так и при строительстве;
- Защита от попадания мелкого мусора и воды IP 54;
- Вес около 0,5 килограмма и небольшой корпус облегчают переноску и хранение;
- Отверстие под установку прибора на штатив.
Минусы:
- Кнопка включения фиксации плохо продавливается.
Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
Небольшой прибор для строительных операций с 20 часами работы от одного заряда и защитной сумкой в комплекте.
Плюсы:
- 3 режима свечения лазера (крест, перекрестные линии, горизонтальная или вертикальная линия отдельно);
- Малые габариты и вес, а также сумка в комплекте для удобной транспортировки прибора на другие объекты или хранения;
- Режим самовыравнивания можно отключить;
- Лучший в рейтинге показатель работы от одного заряда (20 часов);
- Защита IP54 большой диапазон рабочих температур для операций в любых условиях.
Минусы:
Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
Одна из самых бюджетных и лучших по отзывам моделей нивелира в рейтинге.
Плюсы:
- Луч проецируется не только в двух плоскостях, но и под углом для выполнения разных задач;
- Самовыравнивание при необходимости можно отключить, а процесс автоматической настройки не займет более 10 секунд;
- Кубическая форма и лучший легкий вес в категории - 250 граммов;
- Лучи распространяются на 10 метров от устройства для работы на больших пространствах.
Минусы:
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Уровень с запатентованным дизайном, который подойдет для работ в любой зоне помещения.
Плюсы:
- Металлическая рама внутри для защиты от механических повреждений;
- Лучи зеленого цвета высокой мощности хорошо заметны на поверхности;
- Способен проецировать не только прямые но и наклонные плоскости;
- Для удобства проецирования лучей на пол предусмотрена клипса для потолочного крепления на профиль.
Минусы:
- Низкая герметичность корпуса.
Лучшие гидроуровни
|
Модель/Характеристика
|
Диаметр шланга (мм)
|
Длина шланга(см)
|
Материал
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Сибртех 37048
|
8
|
10
|
Пластик
|
Россия
|
0,26
|
400
|
Сибртех 37057
|
8
|
25
|
Пластик
|
Россия
|
0,58
|
700
|
ЗУБР Профессионал 20 м 3482-08-20
|
8
|
20
|
Пластик
|
Россия
|
0,83
|
470
Гидроуровень строительный Сибртех 37048
Пользователи отмечают точность показаний прибора и качество пластиковых деталей.
Плюсы:
- Прочный пластиковый шланг не даст протечки при частых перегибах;
- Не имеет сложной электроники, поэтому легок в применении;
- Небольшой вес и гибкость шланга способствуют компактной легкой переноске;
- Колбы с четкой разметкой;
- Бюджетная стоимость.
Минусы:
Гидроуровень строительный Сибртех 37057
Какой строительный уровень лучше выбрать для значительно удаленных друг от друга объектов? - Лучшим выбором будет гидроуровень с длинным шлангом. Советуем присмотреться к 37057 от Сибртех.
Плюсы:
- 25- метровый шланг будет удобен при строительных работах или ремонте в больших комнатах;
- Четкая разметка на колбах позволит не ошибиться при снятии показаний;
- Легкая конструкция и гибкий шланг способствуют простой транспортировке.
Минусы:
Гидроуровень строительный ЗУБР Профессионал 20 м 3482-08-20
Замыкает рейтинг лучших уровней прибор от Зубр.
Плюсы:
- Шланг гибок и устойчив к случайному попаданию химикатов;
- Простота механизма способствует легкому управлению;
- Резиновый бегунок и четкая шкала для лучшего обозначения уровня;
- Невысокая стоимость.
Минусы:
- Подтеки на стыке шланга и колб.