Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40

Преимущества

Специальные ампулы показывают вертикальные и горизонтальные отклонения

Уровень PLUMBSITE SHARK 40 см KAPRO 920-10-40 имеет резиновую вставку, которая защищают его при случайных падениях и сохраняет заданную точность показаний

Прибор имеет отверстие для подвешивания, что упрощает процесс хранения

Удобство при разметочных работах

Защита колбы от протекания, растрескивания в случае падения

Устойчивость на изгиб и кручение

Высокое качество

2 глазка

Прочность

Светоустойчивость

Электронно протестированная колба

Фрезерованная базовая поверхность

Длина 40 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Уровень PLUMBSITE SHARK 40 см KAPRO 920-10-40 - это профессиональный измерительный прибор с 2 глазками, созданный для обнаружения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Он исключает ошибки углового зрения при измерении вертикальных поверхностей. Уровень имеет встроенную ударопрочную полиакриловую колбу. Благодаря амортизирующей вставке разрешаются удары молотком для того, чтобы уравнять кирпичную кладку или керамическую плитку.