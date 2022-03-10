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Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
5.0
2
1 989 ₽
2 790 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Арт. Х1316135
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40

Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-40

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Арт. Х1316135
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
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вход в личный кабинет
  • -801 ₽
1 989 ₽
2 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень PLUMBSITE SHARK 40 см KAPRO 920-10-40 - это профессиональный измерительный прибор с 2 глазками, созданный для обнаружения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Он исключает ошибки углового зрения при измерении вертикальных поверхностей. Уровень имеет встроенную ударопрочную полиакриловую колбу.  Благодаря амортизирующей вставке разрешаются удары молотком для того, чтобы уравнять кирпичную кладку или керамическую плитку.

    Преимущества

    • Специальные ампулы показывают вертикальные и горизонтальные отклонения
    • Уровень PLUMBSITE SHARK 40 см KAPRO 920-10-40 имеет резиновую вставку, которая защищают его при случайных падениях и сохраняет заданную точность показаний
    • Прибор имеет отверстие для подвешивания, что упрощает процесс хранения
    • Удобство при разметочных работах
    • Защита колбы от протекания, растрескивания в случае падения
    • Устойчивость на изгиб и кручение
    • Высокое качество
    • 2 глазка
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • Электронно протестированная колба
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Длина 40 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290