Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80

Преимущества

Небольшой вес (470 г)

Диапазон длин 40 см - 200 см

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Фрезерованная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 80 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Уровень PLUMBSITE GENESIS 80 см KAPRO 781-40-80 - это уровень коробчатого сечения с 2 глазками и ударопрочной полиакриловой колбой, который создан для определения точности позиционирования и изготовления поверхностей. Им можно работать как дома, так и на рабочей площадке. Он изготовлен по системе PLUMBSITE, которая позволяет работать с колбой как с обычной боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.