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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
5.0
2
1 841 ₽
2 750 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
Арт. Х131616164
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80

Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80

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Арт. Х131616164
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -909 ₽
1 841 ₽
2 750 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 750 ₽
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень PLUMBSITE GENESIS 80 см KAPRO 781-40-80 - это уровень коробчатого сечения с 2 глазками и ударопрочной полиакриловой колбой, который создан для определения точности позиционирования и изготовления поверхностей. Им можно работать как дома, так и на рабочей площадке. Он изготовлен по системе PLUMBSITE, которая позволяет работать с колбой как с обычной боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.

    Преимущества

    • Небольшой вес (470 г)
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 80 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290