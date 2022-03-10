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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-80
Арт. Х131616164
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Уровень PLUMBSITE GENESIS 80 см KAPRO 781-40-80 - это уровень коробчатого сечения с 2 глазками и ударопрочной полиакриловой колбой, который создан для определения точности позиционирования и изготовления поверхностей. Им можно работать как дома, так и на рабочей площадке. Он изготовлен по системе PLUMBSITE, которая позволяет работать с колбой как с обычной боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.
Преимущества
- Небольшой вес (470 г)
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 80 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290